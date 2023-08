Necesitaba bicicleta para ir a la escuela y con su libreta despertó solidaridad

Lautaro Rodríguez Márquez (13), un jovencito estudiante de nivel secundario en el Ipet 52 de Huinca Renancó, en Córdoba, publicó en un sitio de compra venta en redes sociales que necesitaba una bicicleta para ir a la escuela y a practicar el deporte que tanto ama que es el fútbol en el club Talleres. Este humilde pedido tuvo rápida respuesta en la comunidad y generó múltiples reacciones solidarias, entre ellas, la de un comerciante que desinteresadamente le donó un rodado nuevo.En la publicación, Lautaro comentó las actividades que realiza y dijo que debido a las distancias a recorrer desde su casa (ubicada en calle Granada – barrio Norte), le demanda un tiempo importante de caminata para poder llegar. Por eso solicitó si alguien tenía una bici para prestarle o para adquirirla en cuotas.A sus palabras en el posteo las acompañó con una imagen de la libreta escolar de calificaciones recientemente entregada de acuerdo al primer semestre, las notas que se podían eran sobresalientes, y ello conmovió a más de un miembro de la comunidad huinquense.El medio local Cabledigital replicó en sus redes el particular pedido de Lautaro, que no tardó en viralizarse con alrededor de 2 mil me gusta y más de 300 resposteos con múltiples comentarios de los vecinos para que Lauti pudiera tener su bici.Así se conoció la respuesta de un comerciante conmovido por la historia, Franco Repetto, de “Lorenzo Motos”. Hizo contacto con el jovencito para obsequiarle una bici nueva y luego se comunicó para contar la buena nueva: “Hola, le dimos una bici nueva a este chico que es un gran ejemplo para nuestro futuro”, señaló. El vecino también publicó la foto del niño recibiendo su regalo y agregó: “Es un premio al esfuerzo y la dedicación, que sigas adelante y puedas cumplir tus metas”.Entre tantos comentarios, una docente del colegio donde asiste Lautaro, María Lorena Roberi, publicó al respecto y agradeció la solidaridad del comerciante. “Lautaro es alumno de nuestra escuela, día a día demuestra lo buena personita que es, muy estudioso, responsable y respetuoso. Es él un ejemplo de niño”, expresó.Tras un nuevo posteo sobre este final feliz, la gente volvió a comentar en las redes sociales esta vez para felicitar a Franco y alentar a Lautaro para que siga por el camino emprendido, ahora en bicicleta.