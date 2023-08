Kiosquero fue estafado con una aplicación falsa de una billetera virtual

Comerciantes denuncian y advierten estafas a través de una plataforma muy parecida a Billetera Santa Fe . Uno de los damnificados, dio detalles sobre cómo actúan al momento de realizar la transacción que, finalmente, nunca impacta y acaba siendo un engaño., señaló.De acuerdo a lo que relató Gonzalo, dueño de un kiosco ubicado en el centro de la ciudad de Rosario, que prefirió no precisar la dirección exacta por seguridad, el viernes pasado dos personas. Avisó por mail sobre lo sucedido a Billetera.“Se trata de una”, describió.Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio Interior señaló que no recibieron denuncias de estafa con una falsa aplicación “pero si nos llegó que les llegaba capturas de pantallas de usuarios que la simulan”.Según contó Gonzalo, la empleada del primer turno también cayó en la misma trampa de la falsa app. El viernes vendió bebidas alcóholicas por 20 mil pesos: “(El falso cliente) le mostró el comprobante (de la falsa app) y le pagó en la cara” pero la transacción nunca impactó. Ese mismo día, cerca de las 18 ocurrió un hecho muy parecido.“Empezó a agarrar muchas bebidas alcohólicas y energizantes. A la hora de pagar quiso hacerlo con Billetera. Le dije que me pase su celular para que yo escanee el código. Empiezo a mirar la plataforma y el escáner era un poquito distinto, de menor calidad, pero puse el importe y me generó el comprobante”, especificó.“Cuando lo descubro al tercer hombre le digo que cierre la aplicación y la vuelva a abrir. Recién ahí abrió la app original. Lo acompaño hasta la puerta y le digo que me habían hecho dos estafas de un total de 60 mil pesos ese mismo día”, relató. Lejos de hacerse el desentendido, Gonzalo contó que el tercer hombre que intentó estafarlo respondió: “Ya sé, yo solo estoy trabajando”.No obstante, el comerciante pudo identificar la falla de la aplicación y reconoció cómo discernir si se trata de la plataforma real o la trucha.. Dice «destinatario casa central», es decir, la app trucha no puede leerte el nombre de fantasía del negocio”, explayó.A su vez, destacó que otra forma de corroborar es tener el sistema abierto de Plus cobros y actualizarlo en cada venta. (Rosario 3)