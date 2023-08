Caso Luisina: Benítez “me vivía golpeando delante a mi hija”, contó su expareja

Video: Difundieron un video que mostraría a Luisina y sería su última imagen

, conocida como Pampa Soler, cerca del ingreso a la "Tortuga Alegre", dio cuenta Elonce.Con las fotos aportadas por sus familiares y amigos,El abogado de la familia de Luisina Leoncino,que los restos pertenecen al cuerpo de la víctima, quien fue vista por última vez hace 23 días. “Está acreditada la identidad”, dijo y aclaró que “losy constatados adecuadamente”, resaltó.El imputado por el femicidio es Horacio Benítez, de 42 años, quien habría asesinado y desmembrado a la víctima, para luego, arrojar sus restos en un arroyo.Luisina, desapareció el 09 de julio y un video dio cuenta que la madrugada del lunes 10 de julio, ingresó a la casa del detenido y según se estableció en la investigación, ya no se la vio salir.En ese contexto, dialogó con los medios y afirmó que se sumó “a pedir justicia por Luisina, porque fui una víctima de Ñoño Benítez y no me da vergüenza decirlo”, afirmó la mujer y agregó que “mi hija ya no lo quiere ver”, dijo.Sobre la situación que vivió mientras convivió con el imputado por el femicidio y desmembramiento de la joven de 24 años, Gisela contó que “estuve sometida durante siete años: no me dejaba tener celular, me controlaba, me llevaba, me traía y me hizo mucho daño. Me vivía golpeando delante de mi hija que era chiquita”, relató en su estremecedor testimonio.“Siempre fue un calvario con él (por Benítez). Muchas mujeres fueron víctimas, no fui la única”, resaltó Gisela al dialogar cony agregó que “ojalá, después que yo, otras mujeres se animen y hablen sobre él, porque acá en Concordia, hay muchas mujeres que fueron víctimas de Benítez”, indicó la mujer.Cabe recordar que Luisina, es hermana de Valeria Leoncino, víctima de femicidio en marzo de este año, quien estaba saliendo de su departamento en calle Guarumba de Concordia con dos amigas, cuando Carlos Pasarella le efectuó 3 disparos.