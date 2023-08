Tiene cinco años y espera desde hace meses un trasplante de corazón

Desde que estaba en la panza de su mamá, los médicos informaron que Ciro sufriría enfermedades cardíacas y ahora necesita un trasplante de corazón lo antes posible.El pequeño platense de 5 años,. Esto ocurre cuando el lado izquierdo del corazón del bebé no se forma correctamente mientras se desarrolla durante el embarazo.A medida que pasó el tiempo, el corazón de Ciro fue empeorando y ahora sus padres recibieron el informe de los médicos que necesita un trasplante, una noticia que los alarmó porque no es fácil de conseguir rápidamente.Pese a que el diagnóstico no fue positivo,. En este marco, lo anotaron en una lista de espera y ahora comenzaron una campaña en las redes sociales para visibilizar su situación.En diálogo con, la mamá de Ciro, Luz, contó que en el séptimo mes de embarazo los médicos descubrieron algo raro y, después de dos o tres ecografías, pudieron notar que el bebé tenía un problema de corazón.Según la palabra de Luz, si la enfermedad no se descubre durante el embarazo los bebés no sobreviven en el parto o pueden nacer y fallecer a los pocos días. Por suerte, la madre de Ciro pudo tener el diagnóstico a tiempo y prevenir los recaudos para cuando llegue su pequeño.Por lo general, cuando un bebé nace con síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo se necesitarán hacer tres cirugías en un orden determinado para aumentar el flujo de sangre al cuerpo y circunvalar el lado izquierdo del corazón, que no está funcionando adecuadamente.Ciroy pudo conocer su hogar recién a los dos meses de su nacimiento. “El 90% de los bebés no sobreviven de esa cirugía, estaban todas las posibilidades de que él no sobreviviera y él salió”, enunció Luz.Después de la primera operación, el pequeño se sometió a una conexión de muchísimas bombas de medicación, aparatos para respiración asistida, por lo que los médicos le dijeron a Luz y su esposo que tendrían que despedirse del bebé, que “no tenían nada más por hacer”.Después de 48 horas de la cirugía, Ciro tuvo un shock séptico y unas horas más tarde despertó. “Nosotros no nos queríamos despedir y después de las 8 horas Ciro nos apretó los dedos y los médicos no lo podían creer”, recordó la madre del niño que a los nueve meses tuvo su segunda cirugía.El año pasado, el pequeñoAhora, el niño toma medicación desde las 8:00 horas hasta las 00:00. “Él tiene medio corazón y está cansado de hacer el trabajo de uno entero. La única solución es poner un corazón nuevo y sano”, explicó la madre.Hace cuatro mesesLa familia de Ciro tiene una obra social que cubre los gastos de los controles médicos, operaciones y medicamentos, pero lanzaron una campaña solidaria en Instagram ( @todosxcirito ) para que se de a conocer el caso.Además, los padres del platense hacen sorteos para recaudar dinero y así poder pagar un departamento en Buenos Aires cuando se realice el trasplante, ya que Ciro se atiende en el Hospital Italiano. “Va a estar mucho tiempo en el hospital, no sabemos cuando va a llegar y no sabemos si podríamos pagarlo ya que los alquileres en Capital Federal están muy caros”, concluyó Luz.