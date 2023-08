Avistaron y fotografiaron objetos voladores en Rosario: qué dicen investigadores

Internacionales Increíbles imágenes muestran ovnis sobre una región de Estados Unidos

En el Parque Independencia



Dos ovnis fueron avistados el fin de semana de la semana pasada por habitantes de Rosario, según reportaron ambos testigos a investigadores del Proyecto Colora, un grupo que estudia el fenómeno de los objetos voladores no identificados, que concluyeron que efectivamente se trataría de naves extraterrestres, según informó su presidenta, la ufóloga rosarina María del Carmen Dionigi o Nanni Luminarias.“El primer avistamiento ocurrió el viernes 14 de julio, a las 20, cuando sobre Rosario había un cielo límpido, por un testigo de identidad reservada, a pedido del mismo”, reveló Nanni Luminarias, quien reprodujo el siguiente testimonio del ciudadano rosarino que vio el primer ovni.“Aproximadamente a las 20 me encontraba a una cuadra del Alto Rosario Shopping y, cuando decidí ir a mi casa, al cruzar la calle y ver que el semáforo estaba en rojo, me dispongo y observo algo raro en el cielo, se veía algo muy grande y con brillo, estaba estático, no se movía”, comenzó su relato el testigo.Por su parte, el sábado 29 de julio, a las 19:30, una testigo que circulaba en su automóvil por la avenida Pellegrini y el bulevar Oroño, frente al Parque Independencia, también observó un fenómeno ovni similar, según la interpretación de los investigadores del Proyecto Colora.Nanni Luminarias reportó que en esta ocasión “el cielo estaba totalmente limpio y que, como en el caso anterior, se resguarda la identidad de la testigo a su pedido”.A continuación, la investigadora reprodujo el testimonio de la rosarina que vivió esta experiencia: “El 28 de julio siendo aproximadamente las 19:30 el automóvil en el cual yo circulaba, debido al semáforo en rojo, se detuvo en la rotonda de avenida Pellegrini y bulevar Oroño, en el corazón del Parque de la Independencia, y en ese momento logré ver en el cielo un cúmulo de lucecitas. Fijé bien la mirada y para mí era un ovni, motivo por el cual de inmediato le saqué una fotografía y la envié para que la analizaran”. En esta ocasión, los investigadores del Proyecto Colora evaluaron que “es un caso del primer tipo, se puede apreciar con total nitidez, posee ventanas de las cuales se pueden observar luces que proceden de su interior y parece estar a baja altura, detectando otras luces el cielo que no podrían ser drones pero no podemos confirmar que sean del mismo objeto, no lo podemos asegurar”.Finalmente, los ufólogos de Colora concluyeron que “no está dentro de las aeronaves conocidas por la ciencia terrestre, estaríamos frente a un vehículo espacial de origen extraterrestre, una nave alienígena”, según la investigación dirigida por Nanni Luminarias. (La Capital)