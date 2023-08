Se acerca El Niño: pronostican agosto será “un punto de inflexión para la lluvia

Temperaturas

Agosto es el último mes del invierno meteorológico y todavía sigue siendo un periodo en el que las lluvias suelen ser escasas tanto sobre el centro como en el norte de Argentina. Sin embargo,porque podría ser el mes en el que comiencen a observase fenómenos más importantes a nivel general en todo el país”, señaló el meteorólogo Leonardo De Benedictis.Para el mes que hoy se inicia, prevén “”. Si bien es cierto que “el volumen esperado no sería la solución para la escasez hídrica que padece la mayor parte del territorio nacional,”, señaló el especialista.y comienzan a observarse algunos núcleos en color verde, lo que implica lluvias por encima de lo normal sobre el extremo sur de Brasil, este de Paraguay, gran parte de Uruguay y zonas del Litoral argentino”.En general los acumulados durante el mes de agosto no suelen ser muy abundantes, pero, especialmente, efectivamente, suele estar asociado a los primeros eventos de magnitud de la segunda mitad del año, con la “famosa”, explicó De Benedictis.“Aunque este hecho en sí es un mito, no deja de ser un momento clave del año, en el que se pasa de una situación de invierno, a una característica primaveral, y esto suele estar asociado a cambios bruscos de las condiciones en las cuales las tormentas comienzan a ser protagonistas”, detalló.Los meses de junio y julio se mostraron con. De esta misma manera se espera que transcurra agosto.“La tendencia para el mes que comienza sea similar a lo sucedido en los meses previos. Es decir que se prevén pocas entradas de aire frío, lo que podría provocar un invierno muy cálido en su totalidad”, estimó De Benedictis.Esta característica no sólo se observa sobre el centro y norte de Argentina, sino que se extiende a todo el sur de Sudamérica, desde Bolivia, pasando por Paraguay, Uruguay y Brasil, con zonas que podrían presentarse con temperaturas extremadamente superiores a los promedios, particularmente sobre Bolivia y Paraguay.Esto genera que “disminuya notablemente el riesgo de heladas tardías en zonas del norte argentino, Paraguay y Brasil, pero hay que tener en cuenta que todavíahasta por lo menos el mes de septiembre”.