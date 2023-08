Quini 6: la emoción de un abuelo y su nieto que vendieron la boleta ganadora

El sorteo de este domingo 30 de julio de 2023 del Quini 6 dejó un nuevo millonario que acertó todos los números en la Revancha. Salieron: 05 - 11 - 26 - 20 - 04 - 23 y con eso se llevó $472.804.490,88.El afortunado hizo su jugada en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. La agencia es propiedad de Julio Piquer quien la atiende junto a su nieto, Julián.“Hace un mes que arranqué y es una alegría enorme. Esla primera vez que se vende un premio de este tipo del Quini 6. Anoche fue una locura”, relató el joven.Acerca de quién podría ser el poseedor del ticket, manifestó que “parece que es un cliente ocasional. No es ninguno de los habituales. Si hubiese sido un vecino, seguramente ya hubiera venido”.Por su parte, Julio contó que “estaba viendo el sorteo. Hace 34 años y es el primer premio grande. Yo hago siempre una jugada, pero nunca gané nada. Es muy difícil”.“Mi señora estaba hablando por teléfono con una hermana de Alta Gracia. Cuando empecé a gritar me preguntaba qué me pasaba. Yo le señalaba el televisor, porque casi no podía hablar. Hasta que pude decirle que había salido un ganador millonario en esta agencia”, detalló visiblemente emocionado.“El teléfono ha estado a full”, mientras que muchos allegados se acercaron a saludarlo. “A lo mejor es un conocido, pero esa boleta no me suena para nada. Hay muchos que juegan al azar, con los números que le sugiere la máquina”, completó a El Puntal.