Para prevenir robos, instalan medidores de plástico en Rosario

En un intento por ganarle de mano al robo hormiga de elementos de metal, la empresa Aguas Santafesinas (Assa) ya está reemplazando en la ciudad de Rosario sus medidores por instrumentos completamente realizados en plástico. Con una inversión de unos 300 mil dólares, la empresa está instalando unos mil nuevos medidores por mes, entre los que se suma la reposición de los artefactos robados y los que se colocan por primera vez.



En los últimos días, la avenida Génova en el barrio de Arroyito se convirtió en un río después de que en varias cuadras se rompieran los medidores de agua para llevarse algunas pocas piezas de metal, entre ellas las llaves de paso que permiten cortar el servicio. Lo mismo pasó en algunas calles laterales.



La situación no es exclusiva de ese barrio. Referentes de varias vecinales coinciden en calificar estos atracos como “algo de todos los días”. En julio pasado, los vecinos de Superí al 1300, en Alberdi, estuvieron varios días sin servicio después de sufrir el robo de los medidores de la cuadra. En abril, dos ladrones eligieron su botín en el cuartel de Gendarmería Nacional, del barrio Tablada, que se convirtió en un charco.



En el verano, el escenario de este infortunio fueron las veredas de barrio Parque, vecinos de Francia al 2300 y al 2400 se levantaron a la madrugada con las veredas inundadas después de que sustrajeran varios medidores en ambas cuadras con pocos días de diferencia entre ambos atracos.



El robo de tapas y medidores de agua —con el objetivo de revender los instrumentos metálicos, algunos de cobre— se empezó a registrar en las oficinas de reclamos de Aguas Santafesinas en la pandemia y que se incrementó notablemente a principios de año, cuando se calificó la cantidad de incidentes como “un saqueo al espacio público”.



Un serie de allanamientos a chatarrerías y la condena a algunas bandas redujo el número de siniestros, pero no alcanzó para eliminar el problema.



El reemplazo

No obstante, la empresa tomó la decisión de reemplazar los medidores tradicionales por elementos de plástico para evitar los costos de reparación de estos aparatos y las dificultades que atraviesan los clientes. Con una inversión de unos 300 mil dólares ya se están instalando unos mil medidores de plástico para reemplazar los siniestrados o cuando se pide el alta del servicio.



“Es el modo de evitar nuevos robos, colocar medidores y llaves plásticas en reemplazo de lo robado. También los utilizamos en aquellos clientes que los solicitan por primera vez o en las conexiones nuevas de viviendas unifamiliares, en todos esos casos se colocan medidores completamente de plástico, no se coloca más metal”, explicó el gerente de Relaciones Institucionales de Aguas Santafesinas, Guillermo Lanfranco.



De esa forma, los medidores del servicio ya no son un botín preciado para este tipo de delitos predatorios. Las instalaciones tradicionales cuentan con arandelas de bronce que son el objeto elegido para descartar el resto y de esta forma usar el metal para reducirlo a cambio de unos pocos pesos.



El daño no desentona con el que sufren otras firmas de servicios en sus tendidos como la Empresa Provincial de la Energía, Litoral Gas o las telefónicas. Tampoco de otros robos para obtener bronce: se retiran picaportes, placas, arandelas y ornamentos, entre otros elementos.



Duraderos y económicos

Por ello, la instalación de medidores y llaves de plástico fue la solución encontrada por Aguas Santafesinas para evitar costos y problemas a sus clientes. “Se están colocando unos mil medidores por mes”, señaló Lanfranco y destacó que los nuevos artefactos son “tan seguros y duraderos” como los metálicos.



Incluso un poco más, “son elementos que están testeados y funcionan igual o mejor que los metálicos”, aseguró el ejecutivo y explicó que “el rendimiento es mejor porque es menor el nivel de incrustación de sedimentos en los elementos plásticos”, apuntó el vocero de la empresa.



Los nuevos prototipos ya están instalados en las calles de a ciudad. No hay un plan de recambio paulatino de estos instrumentos, sino que se responde a la demanda de los usuarios. “No se hace un reemplazo masivo sino que se van reponiendo los robados, cuando se instalan nuevos o cuando hay que reemplazar el medidor por algún problema. En todos casos se usan los plásticos”, explicó.



Además de la colocación de medidores plástico, lo que también se hace es cementar el cajón donde está el dispositivo, algo que será progresivo pero que se ejecutará a escala.



Un problema generalizado

“En Acíndar, el robo de medidores de agua es crónica de cada noche, todo filmado, todo denunciado, pero sigue igual”, señala un referente de la vecinal del distrito sudoeste, frente a la consulta de La Capital. Voceros de la vecinal Fontanarrosa, en el noroeste, suman “no sólo de agua, de luz y de gas también”.



Los vecinalistas coinciden en que es habitual realizar reclamos por estos hechos que causan gran malestar.



En barrio Cristalería aseguran que “ya no quedan más conexiones de hidrobronce en los tanques de agua” y en barrio Godoy los ladrones se llevan “hasta las llaves de paso”. Las víctimas de estos hechos, agrega la fuente consultada, “ya no hacen las denuncias, pese a que son cosas de todos los días. No tienen tiempo ni ganas”.



“Acá no sólo roban los medidores de agua, los de gas también y los cables de teléfono”, remata una referente de barrio Abasto. (La Capital)