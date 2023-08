Durante una semana de agosto habrá dos jornadas sin clases: cuándo y por qué

Feriados

Los feriados que quedan en Argentina durante 2023

El fin de semana extra largo que queda por delante

Durante el presente ciclo lectivo está previsto que haya 191 días de clases. Finalizará el viernes 22 de diciembre para los tres niveles de la educación obligatoria (inicial, primaria y secundaria), sus modalidades y áreas.Tras el receso de invierno que se extendió del 10 al 21 de julio para todos los niveles, todavía restan desarrollarse dos “jornadas institucionales”. Una ya se hizo en la semana del 22 al 24 de febrero y otra de 15 al 19 de mayo., por lo cual, durante uno de los días comprendido en la misma no se dictarán clases, dado que los docentes estarán abocados las cuestiones institucionales. Cabe recordar queLa última de las jornadas de este tipo está pautada para la semana del 6 al 10 de noviembre,Además, si bien no se ha informado oficialmente, generalmente en las escuelas en las que se vota, al menos el turno mañana no tiene clases al día siguiente, por lo cual el lunes 14 de agosto, en mucho establecimientos habrá tareas de limpieza, sin actividades áulicas.El, dado que es un feriado trasladable y la conmemoración del 17 por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín que se corre al lunes siguiente.En tanto, todavía queda21 (lunes). Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín que se corre del 17/8. Feriado trasladable.13 (viernes) Feriado con fines turísticos.16 (lunes). Día del Respeto a la Diversidad Cultural que se pasa del 12/10. Feriado trasladable.20 (lunes) Día de la Soberanía Nacional. (Feriado trasladable)8 (viernes) Inmaculada Concepción de María. Feriado inamovible.25 (lunes) Navidad. Feriado inamovible.-Del viernes 13 de octubre al 16 de octubre.