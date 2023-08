Entre Ríos se encuentra entre las diez provincias con más femicidios en 2023

Provincia

Según se detalló desde; más precisamente entre el 1 de enero y el 30 de julio. La cifra se establece a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país.Siempre según el estudio,Entre ellas se encuentran: Salta (2,04%), Neuquén (1,9%), Chaco (1,53%), La Rioja (1,52%), Misiones (1,07%), Corrientes (0,98%), Santiago del Estero (0,93%),, Santa Fe (0,82%)y Tucumán (0,8%)."Desde Ahora que sí nos ven'alertamos que la violencia machista no frena. Nuestra vida corre peligro todos los días cuando ocurre un femicidio cada 29 horas en nuestro país. Las cifras dan cuenta del peligro al que cada día estamos expuestas las mujeres y disidencias en manos de varones que parecieran recrudecer su violencia aún más cuando intentamos alejarnos o pedir ayuda", estableció la asociación.En lo que va de 2023, los femicidios continúan cobrando la vida de mujeres y personas de géneros diversos, poniendo en evidencia una problemática social que persiste y requiere una atención urgente. A continuación, se presentan los datos destacados registrados durante este año:-206 intentos de femicidio y 28 intentos de femicidios vinculados.-4 Transfemicidios/travesticidios.-59% de los femicidios fueron cometidos por parejas y ex parejas.-57% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.-9 femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad.-38 víctimas habían realizado denuncias y 25 tenían medidas de protección.-133 niños y niñas perdieron a sus madres por violencia machista.• En el 76% de los casos el femicida es conocidoSegún el estudio, en el 76% de los casos, el femicida pertenecía al círculo íntimo de la víctima, es decir, eran hombres conocidos por ellas, con quienes habían mantenido un vínculo de confianza en algún momento. Además, el 59% de los asesinatos ocurrieron a manos de la pareja o ex pareja de la víctima.