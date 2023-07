Entrevista con Fabrizio Romano, el periodista de fútbol más reconocido del mundo

18 millones de seguidores en Instagram, 16 millones en Twitter. Ese es el récord actual del periodista de fútbol más popular de la actualidad, el italiano(30). El informante que conoce cada movimiento en el mercado de transferencias y comparte toda la información con los fanáticos ha ganado una gran popularidad en los últimos años. Suque anuncia que se ha acordado un traspaso entre clubes, se ha vuelto muy popular.En una entrevista exclusiva con el sitio de resultados en vivo Flashscore, Fabrizio Romano comparte algunas ideas sobre su ajetreada vida laboral.así comienza Fabrizio Romano nuestra entrevista.dice."Varía de un día a otro. A veces es realmente una locura, en esos días ajetreados estoy en mi teléfonoTan rápido como abre el mercado de transferencias, paso todo el día en mi celular"."En esos días no hay tiempo para pasatiempos o familia,Afortunadamente, las personas que me rodean ya saben que mi trabajo requiere tanta dedicación, por lo que todos lo respetan"."No mucho durante el período de transferencia. A veces tres horas, a veces cinco. Nunca sé de antemano qué sucederá y a qué hora me acostaré. Pero durante el período de transferencia, el promedio es de unas cuatro horas al día"."Ciertamente, nunca soñé cuántos seguidores tendría. Después de todo, cuando comencé, la palabra seguidor ni siquiera se usaba en su significado actual."Mi sueño era escribir para un diario importante o trabajar en la televisión. Siempre quise brindarle a la gente información positiva y hacer un trabajo útil. Disfruto más cuando hago felices a los fanáticos con mi mensaje, cuando están contentos con un nuevo jugador, o una extensión de contrato. Es un privilegio extraordinario hacer que la gente se sienta así."Honestamente, nunca soñé que mi carrera se desarrollaría así, pero siempre ha sido mi sueño dar mensajes positivos a la gente"."Nunca pienso en cuántos recursos tengo o si debo obtener más. Simplemente dejo que fluya, un día a la vez."Ese es mi secreto: conocer gente nueva, conocerlos y mantenerme en contacto con las personas que conozco desde hace 15 años. El"Ciertamente, no me digo a mí mismo que tengo que encontrarme con alguien del Real Madrid o del Chelsea hoy. Solo conozco a alguien que ya conozco y podría pasarme a otra persona, es un poco como un dominó".“Trato de mantener una buena relación con los agentes de los jugadores menos conocidos y los que representan a las grandes estrellas.hablo con ellos. Honestamente, las noticias más importantes que se me ocurren siempre provienen de fuentes más pequeñas. Por eso respeto a todos en mi red de contactos"."Sigo esperando mucha actividad del Chelsea, que ya ha vendido muchos jugadores, lo que ha sido clave para ellos. Ahora pueden comprar muchos jugadores"."Creo que irán a por un nuevo portero o un tapón, por ejemplo, aunque allí podrían usar a Colwill, que volverá de su cesión. Necesitan al menos uno, más probablemente dos centrocampistas. Así estarán muy ocupados."Luego, por supuesto, Barcelona, ??que quiere muchos jugadores nuevos, por lo que también estará muy ocupado allí"."Espero mucho del Liverpool. La temporada pasada sus actuaciones fueron decepcionantes, pero también tuvieron bastante mala suerte. Tuvieron lesiones y, en general, tuvieron una temporada desafortunada, eso sucede a veces y es parte del fútbol"."La próxima temporada será diferente, Mac Allister es una gran compra por poco dinero y les ayudará mucho. Creo que todo el equipo emanará una energía diferente y será una temporada muy importante para ellos"."La única forma es el trabajo duro. Hoy en día hay muchas oportunidades gracias a las redes sociales. Cuando empecé, solo unos pocos de nosotros podíamos hacernos un nombre en este campo; ahora todos tienen muchas oportunidades para comunicarse con las personas, escribiéndoles directamente y descubriendo algo. Todos tienen la oportunidad de mostrar su talento."Pero como dije, no puedes subestimar el trabajo duro. Es como los jugadores, nunca debes holgazanear cuando empiezas a hacerlo bien. Tenés que seguir trabajando duro y sacar lo mejor de vosi mismo".“Construir una red de contactos es un trabajo a largo plazo, pero definitivamente no es algo inalcanzable."Entonces, sí, todo está al alcance de la mano, solo hay que no tener miedo al trabajo duro".