Mujer será indemnizada con millonaria suma porque un perro le arrancó la nariz

El episodio fue el 8 de septiembre de 2014 cuando Alejandra había salido de su casa para ir a hacer compras en el supermercado de su barrio de Villa Lugano.



Al volver a su casa, se cruzó con un matrimonio vecino que iba paseando a su perro Mirko, un Golden Retriever a quien ella reconocía por ser de la pareja. Según la vecina que se detuvo a saludar a sus vecinos, el perro le saltó encima de forma violenta y con una mordida le arrancó la punta de su nariz.



Por la herida, la mujer tuvo que ser hospitalizada y hasta fue intervenida quirúrgicamente en octubre de ese año. La víctima demandó a la pareja: la mujer intentó desvincularse diciendo que ella no tenía bajo su cuidado al animal, pero al analizar la prueba la Cámara entendió que sí lo estaba.



La pareja luego echó la culpa de lo ocurrido a la vecina diciendo que ella ingresó al pasillo de la vivienda horizontal en la que vivían y que el perro se asustó y la atacó.



Ante eso los jueces le respondieron que de haber sido así, el lugar es de uso común de los vecinos y no se trata del "territorio" de la mascota.

O sea los dueños del Golden Retriever no demostraron que lo ocurrido haya sido culpa ni de la víctima ni de terceros y tampoco se anticiparon a lo que podía ocurrir: ahora, deberán pagarle 3,6 millones de pesos. (N.A.)