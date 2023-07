“No sé cómo salí”, dijo el árbitro brutalmente agredido tras partido de fútbol

Video: Jugadores de Peñarol y Defensores se enfrentaron en cancha de Parque Sur

Durante el fin de semana, sucedió un hecho de gran violencia en la cancha del Club Parque Sur de Concepción del Uruguay, donde un árbitro sufrió varios golpes por parte de la hinchada y jugadores Ocurrió cuando se disputaba un partido de la Liga Promocional entre Defensores de Malvinas y Peñarol, que definían la final de la Copa de Oro, simpatizantes invadieron el campo de juego para agredir al juez principal.El árbitro Claudio Larrea, fue agredido por mujeres del público, jugadores y personas simpatizantes de Peñarol, luego del minuto 28 del segundo tiempo. A dos días de la brutal agresión que quedó registrada en videos, el árbitro rompió el silencio y se refirió a lo sucedidoAl respecto, Larrea brindó detalles del caso y dijo que “fue algo inesperado”, recordó.“El partido ya iba en el segundo tiempo, lo finalizo porque había una gresca entre los dos equipos. No era conveniente seguir jugando al fútbol, además, ya había agresiones hacia mí, entonces, no lo seguí”, contó sobre las razones de la suspensión.“no pensé que me estaban tirando agua caliente, me di cuenta después porque me quemó bastante”.Finalmente, respecto a cómo se encuentra al día de hoy, Larrea dijo “mi cabeza no estaba bien, miré las imágenes porque tuve que buscar quién era el agresor. Los golpes que recibí hasta ahora me siguen doliendo por todo el cuerpo porque no sé de dónde venían, no sé cómo salí”, reflexionó.