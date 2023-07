Vecinos de Gualeguaychú protestaron por la formación de un asentamiento

Un grupo de vecinos está en contra de la formación de un asentamiento sobre un terreno privado ubicado en la zona norte de Gualeguaychú se concentraron cerca del mediodía del sábado para visibilizar la situación.Se trata de propietarios de Procrear 90 viviendas y de 38 viviendas de IAPV que se concentraron frente a la cancha de fútbol amateur sobre la ruta nacional 136 para quemar cubiertas y entregar folletos a los automovilistas que transitaban por la ruta a Uruguay.A los pocos minutos, se acercaron las personas están construyendo las casillas y se abrió un diálogo entre las partes. No se realizó ningún corte de la ruta nacional 136 y sólo se repartieron volantes sobre el reclamo de seguridad y acceso a viviendas sociales.Por un lado, quienes están ocupando el terreno de la familia Veronesi sostienen su derecho a acceder a una vivienda digna y un terreno. También se reconocen víctimas de la inseguridad en la zona norte sobre todo motorizada por cuestiones de drogas.Los vecinos de Procrear e IAPV dijeron que “no pretenden sacarlos del barrio pero que tampoco les parece bien que crezca un asentamiento donde el Estado no garantice el acceso a los servicios básicos”.Agregaron que han realizado tres denuncias en la Justicia por usurpación de terrenos, pero aseguran que “está todo cajoneado”. “Sabemos que hay un puntero político y otros que andan atrás de esto, que les están cobrando un precio por el terreno, les están descontando de los planes mensualmente. Tuvimos una reunión con Britos, abogado de la Municipalidad y le dimos toda esta información”, señalaron los vecinos en protesta. “Terminamos peleando pobres contra pobres y nadie nos escucha, y se arreglan arriba”, indicaron.

El reclamo contra la inseguridad terminó uniendo a los grupos que apuntan al “abandono y falta de respuestas” tanto de la Municipalidad como de la Justicia porque sostienen que las denuncias hechas en la Fiscalía están “archivadas”.Relataron que “hace dos meses empezaron a limpiar y comenzaron con agresiones y amenazas, y se empezó a rumorear sobre la instalación de 36 familias. Casi todos hemos sufrido robos desde que empezaron las obras en el Procrear II-90 viviendas”.“No podemos acusar directamente, pero vemos que si sigue creciendo el asentamiento no sabemos. Estamos pagando seguridad privada a razón de 4500 pesos por cada familia, pero no podemos pagar las 24 horas porque no da el presupuesto”, contaron.El reclamo de falta de seguridad llegó al Consejo de Seguridad Ciudadana que se reunió con los vecinos y prometió intervenir. El tema de la vivienda fue abordado con la Secretaría de Hábitat pero sin solución hasta el momento.Todos apuntan a que nadie se hace cargo del tema, todos deslindan responsabilidad: la Municipalidad diciendo que aun el terreno es de un privado, la Justicia en que no puede intervenir.Finalmente, toda la zona norte reclamó que se le preste atención a los problemas prioritarios de la comunidad, a solo 15 días de las elecciones Primarias donde se elegirán los candidatos a la intendencia.