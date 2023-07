Recién nacido sufrió quemaduras con agua caliente mientras lo higienizaban

La Justicia de Córdoba investiga las circunstancias en las cuales un bebé recién nacido, que está internado por patologías de nacimiento, resultó quemado en sus piernas con agua caliente.



El hecho fue confirmado por el propio director del nosocomio, Nueva Maternidad Provincial, Carlos Giordana, y ahora es investigado por la fiscalía a cargo de Rubén Caro.



Todo fue alertado cuando el niño apareció con quemaduras de primer grado de la cintura para abajo.



Caro confirmó que investiga el caso para determinar la existencia y el origen de las lesiones, dijo que por ahora no hay imputaciones, pero que planea pedir una opinión al Comité de Mala Praxis para terminar de precisar lo que ocurrió en la Nueva Maternidad Provincial. Por lo pronto, se están relevando pruebas, testimonios, filmaciones y otros elementos para esclarecer lo ocurrido.



“Estas actuaciones comenzaron en la Fiscalía de Feria y una vez que culminó la feria se avocó la Fiscalía a mi cargo”, expresó.



Caro detalló que “la mamá es una joven de 19 años de edad, del interior provincial, que el 5 de julio ingresó y el 6 de julio fue el parto”. “Fue un parto con complicaciones, el bebé nació con algunos problemas neurológicos y respiratorios, era un bebé prematuro, por lo que necesitaba un tratamiento especial y calificado”, detalló.



Es de este modo que el pequeño quedó internado en ese nosocomio, hasta que “el 9 de julio en horas de la mañana las mismas autoridades de la maternidad advierten que de la cintura para abajo el bebe tenía problemas de piel, razón por la cual se hicieron las consultas pertinentes y se llegó a la conclusión de que podría tener síndrome de piel escaldada o algún tipo de quemadura con agua en el marco de la higiene del bebé”.



Inmediatamente, las autoridades de la Maternidad Provincial dieron aviso al Ministerio de Salud y a la Justicia, con lo cual comenzaron las actuaciones administrativas y judiciales en curso.



Afortunadamente el bebé, ahora internado en el Hospital de Niños, se encuentra en buenas condiciones de salud, dijo el Fiscal. Fue llevado a ese hospital para tratar las quemaduras, mientras ahora continúa su internación por las patologías previas.



Lo explicado desde la Maternidad Provincial

El director del nosocomio, Carlos Giordana, confirmó lo ocurrido. En diálogo con Radio Universidad dijo que las lesiones fueron advertidas y se investigó lo ocurrido y se concluyó como principal hipótesis que el origen de las marcas en las piernas del bebé “se deben a una injuria térmica y la sospecha más firme es que ha sido durante un baño de un bebé”.



Al respecto, explicó que “la piel del neonato es muy delicada y muy sensible y en una temperatura más alta de la que debería tener el agua pueden haber surgido estas quemaduras”.



Giordana dijo que estos baños están a cargo del personal de enfermería y neonatología. Agregó que “esto califica en lo que llamamos como un evento adverso, que es una lesión o una complicación que ocurre en un procedimiento o en una atención de salud de manera involuntaria". "Fue algo que evidentemente cuando ocurrió, no se habían dado cuenta que había ocurrido”, agregó.



Aunque fue prudente de la investigación en curso, indicó que el personal que cometió el hecho lo hizo “de manera involuntaria”, “sin intencionalidad de ocasionar un daño”, al tiempo que son profesionales “con muchos años de experiencia”.



“Lo que vemos en las cámaras es que ha sido un baño normal”, dijo, al reiterar que “la piel del neonato es muy sensible” y que en principio no se lo baño con una temperatura diferente a la que corresponde.



Finalmente, no descartó que tras este hecho se revisen protocolos y procedimientos de trabajo respecto de este tipo de atenciones.