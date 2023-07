Corazón chamarritero: niño entrerriano canta y silba como los hermanos Cuestas

Video: Mariano Albornoz cantó junto a la banda de la Policía y emocionó a todos

rescató la presentación que desarrolló el niño con corazón chamarritero durante los festejos patronales en Nogoyá, cuando subió al escenario junto a la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. Sobre su actuación, repasó que sintió “emoción y alegría por cumplir un sueño, el cantar y silbar al lado de un grande, el legado que dejaron los hermanos Cuestas”.Mariano, que no proviene de una familia de músicos, pero hace un año que canta y silba, reveló aque el amor por la música le llega “desde el corazón”.destacó en diálogo conDe hecho, su papá, Alejandro, coincidió: “Amamos el folklore, tenemos bombos y guitarras, y el folclore en moneda corriente”. “Tenemos ochos hijos y bailamos casi todos; el agarrar una guitarra para cantar no es nada de otro mundo, es algo simple y sencillo que hacemos muy a menudo”, contó.Y agregó: “Mariano se levanta a las 6 para ir a la escuela y a las 6.15 está tocando la guitarra; son las 00 y sigue tocando la guitarra”.De acuerdo a lo que mencionó el padre de Mariano, él tomaba clases de guitarra cuando comenzó al silbar; el profesor se percató que lo hacía como los hermanos Cuestas y lo invitó a hacer una canción. A la fecha, el niño estudia música junto a Raúl Taborda.ponderó, orgulloso.En la oportunidad, destacó que Hernán Rondán Grasso fue fundamental en el proceso de crecimiento de Marianito; él hizo el contacto con la Banda de Música de la Policía y, sin conocerlo, César Nanni lo convocó para la presentación., reveló Mariano al rememorar su actuación durante los festejos patronales en honor a la Virgen del Carmen en la ciudad de Nogoyá. “Los comentarios me llenaron el alma de alegría al leerlos porque nunca llegué a ese punto con el folclore, y muchos me felicitaban porque silbo como los hermanos Cuestas”, comentó.“Estaba viendo una presentación de los hermanos Cuestas en Cosquín y me dio curiosidad saber cómo hacían y así empecé a silbar con cuatro dedos, imitando al benteveo, el cardenal y la calandria; de a poco fui modificando, a chiflar con dos dedos y después con los meñiques”, repasó.comparó.Mariano contó que escucha los silbidos de los pájaros a través de una aplicación, pero también va al monte para percibir cómo cantan la calandria, el zorzal, el cardenal, el benteveo.reveló. Asimismo, contó que asiste a la escuela agrotécnica “La Carola” de Nogoyá cuyo patio está lleno de árboles y cuidan mucho a los pájaros. “Es un lugar lleno de alegría en el silbido”, sostuvo.Finalmente, el entrerriano confesó que le gustaría dedicarse profesionalmente a la música