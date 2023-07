Joven argentino murió al sufrir un accidente en un río de Suiza

Un caso similar con un paranaense

Rodrigo Suárez tenía 27 años. Nacido en San Clemente del Tuyú, vivió hasta los 19 en Mar de Ajó. Allí había trabajado en un programa de inclusión juvenil de circo del Partido de La Costa hasta que decidió trasladar sus dotes artísticos y acrobáticos hacia Buenos Aires para luego emprender vuelo al Viejo Continente. Este martes, la tragedia se interpuso en su camino. Sufrió un accidente en un río de Suiza y falleció. Su familia realizó una colecta para afrontar los gastos y poder repatriar el cuerpo.Licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Rodrigo había viajado a Francia para continuar con sus estudios en una escuela de circo de la ciudad de Lille, al norte del país y cerca de la frontera con Bélgica. Desde hacía unos días estaba viviendo en Suiza."Para despedirse de Berna, intentó hacer una de sus tantas aventuras y cruzar un río, como muchas personas lo hacen, pero no lo pudo cumplir. Ese maldito río le quitó la vida y a su mamá parte de la suya", relató Luis Pérez, padrastro de Rodrigo, en Facebook.Su mamá, Sandra Karina Mamondi, definió al joven como "un ser absolutamente maravilloso, lleno de amor y solidaridad para todo el mundo". Y contó que su hijo no contaba con seguro por lo que su traslado de Berna a Roma para luego seguir a Buenos Aires es "difícil y costoso".Por eso, iniciaron una colecta para poder afrontar los gastos. "Afortunadamente se consiguió que Aerolíneas Argentinas traslade a Rodri pero hay que afrontar los gastos (que aún no se sabe de cuánto serán) del traslado desde Berna hacia Roma", explicó este miércoles en la red social.En otro posteo, despidió a su hijo con un sentido mensaje: "Seguí tu aventura eterna mi vida. Te me fuiste muy pronto y una parte de mi vida se fue con vos. ¿Por qué? Es la pregunta. Por qué el destino te arrancó de mi lado tan pronto. Eras demasiado bueno para este plano. Te merecías mucho más"."Me dejás el alma vacía y el corazón roto pero lleno de tu amor. El amor incondicional que me diste todo este tiempo. Te voy a amar eternamente hijo. Buen amigo, buen compañero y siempre dispuesto a ayudar sin importar a quien", escribió."Tengo un vacío tan grande mi Amor. Tu mamucha te ama con el alma, con la vida. Esperame mi amor . Prepará todo que voy a estar a tu lado. Si lo crees...lo creas. Te amo hijo, el mejor acróbata del universo sin dudas. Hasta siempre mi bebé", finalizó el mensaje.Cerca del mediodía del jueves, la familia comunicó en redes sociales que habían conseguido el dinero para repatriar el cuerpo de Rodrigo el próximo miércoles.En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Rodrigo contaba que prefería las montañas por sobre el mar, que le encantaban los desafíos y había dejado un mensaje reflexivo: "Luz y diversión son mi horizonte, el constante aprendizaje y metamorfosis es mi sendero. En movimiento constante, disfruto mucho de los desafíos, pero no desde un lugar competitivo sino de autosuperación. El límite está en nuestra imaginación"."Somos seres infinitos, y lo estamos recordando, confiemos en ello. Confiar en nuestro poder, confiar en nosotres, empoderarnos, recordar que fuimos nosotres quienes elegimos encarnar en este momento y si así lo decidimos es porque estamos listos para VIVIR Podemos elegir como vivir está vida. ¿Vos cómo elegís vivir tu vida? Yo eligió vivir en gratitud con el presente", concluyó.Rodrigo Segovia, el joven paranaense de 22 años falleció en 2017 en Perú por tirarse al río para rescatar a una mujer.El mochilero desapareció en la localidad peruana de Quincemil y su cuerpo fue encontrado en un pueblo cercano a Mazuco, en el departamento de Madre de Dios.El cadáver llegó hasta San Andrés, un afluente del río Inambari, que se une con el Araza a 50 kilómetros del lugar donde Rodrigo se había tirado al agua intentando ayudar a dos turistas francesas, que se encontraban con él y con otros mochileros en Quincemil.