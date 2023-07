Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad del nieto 133

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Abuelas de Plaza de Mayo anunció hoy la recuperación de la identidad del nieto 133, apropiado durante la última dictadura cívico militar, e informó que el anunció formal se efectuará en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex Esma.



"Con inmensa felicidad, anunciamos el encuentro del nieto 133 y convocamos a periodistas y medios de comunicación a una conferencia de prensa hoy, viernes 28 de julio, a las 12.30 hs., en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Av. Libertador 8151, CABA)", señaló Abuelas a través de un comunicado.



La entidad defensora de los derechos humanos indició que "a casi 40 años del inicio del período democrático más largo de nuestra historia, seguimos buscando a nuestros nietos y nietas, todos los días".



"Cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar", se remarcó desde Abuelas.



Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Todos y nieta recuperada gracias al trabajo de Abuelas, Victoria Montenegro, confirmó esta restitución de la identidad a través de un mensaje publicado en las redes sociales.



"Luchar vale la pena! Bienvenido a la verdad nieto 133", señaló la legisladora a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.



Montenegro expresó luego, en declaraciones a la Radio AM 750, que están "inmensamente emocionados" y destacó que "detrás de este encuentro hay un equipo enorme que viene trabajando" de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y la Casa por la identidad.



"Esto se dio en las ultimas horas. Se está notificando a su familia. Es la emoción de cuarenta y pico de años de una vida y de repente encontrarte con tu identidad y una familia que te buscó toda la vida. Con esta alegría de las Abuelas y de los Nietos de seguir sembrando memoria e identidad", remarcó Montenegro.



Además sostuvo que este reencuentro es "la prueba viva de la importancia de la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia" de recuperar a quien "vivió toda su vida con una identidad que le impuso el terrorismo de Estado".



"Uno escucha tantas barbaridades desde hace tiempo respecto a los derechos humanos, al curro y hay una violencia permanente. Las Abuelas vienen trabajando sostenidamente durante casi 46 años y desde el momento que fue secuestrado fueron a buscarlo de manera pacifica. Respondiendo al odio con organización, trabajo y una identidad nueva restituida", remarcó Montenegro.



Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, también nieto recuperado, celebró este hecho en su cuenta oficial de Twitter y convocó a la conferencia de prensa: "¡Bienvenido nieto 133!".