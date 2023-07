Alquileres de viviendas: un mercado feroz y una crisis sin techo

Meier: “La Ley de Alquileres perjudicó a propietarios, inquilinos y corredores inmobiliarios”

Germán Meier, Corredor Inmobiliario

La opinión de los panelistas

Abero: “El estado debe intervenir en el tema alquiler”

Alejandro Abero

Aragón: “La Ley de Alquileres es nefasta”

Javier Aragón

Fucks: “El dinero que se pide para ingresar a alquilar en general excede el sueldo de las personas”

Yohanna Fucks

Balbi: “¿Cómo se puede hacer una ley para todo el país con la desigualdad salarial que hay?”

Raúl Balbi

Beisel: “La gente que quiere alquilar lo primero que busca es particular, para evitar gastos”

Corina Beisel

Magliochini: “Las condiciones para alquilar se volvieron muy pesadas”

Beto Magliochini

Rodríguez: “En la búsqueda de alquiler me ofrecieron hasta un local comercial por departamento"

Antonia Rodríguez

Verón: “Hay un proyecto que aún no se trató y que habla de los gastos que debería afrontar el propietario y no el inquilino”

Marcelo Verón

La crisis de los alquileres se agrava y parece, no tener techo. Casi no hay precedentes sobre la escasez de viviendas en alquiler y en medio de las distorsiones en la oferta y la demanda, muchos culpan a la Ley Nacional de alquileres que intentó regular el mercado, cuando en realidad, según afirman especialistas, no trajo más que complicaciones.Señalan que la Ley de Alquileres, implementada con el objetivo de beneficiar principalmente a inquilinos y propietarios, de uno y otro lado, habría terminado por perjudicar a ambas partes.Los supuestos efectos son que muchos propietarios decidieron retirar la propiedad del mercado de alquiler para ponerla en venta o dejarla vacía, lo que generó una reducción en la oferta de alquileres disponibles.Por su parte, los inquilinos, sufren los altos precios, que corren, siempre, muy por encima de la inflación y también, penan con la falta de oferta.“Nunca vimos una situación así: de gente desesperada por una vivienda y propietarios con incertidumbre y con miedo a firmar un contrato extenso”, señalan los operadores inmobiliarios.Esta novedosa crisis argentina se convirtió en una especie de bola de nieve, que sigue creciendo y nadie sabe cuándo, ni cómo, se detendrá.Algunos sectores reclaman la derogación de la ley que achicó la oferta de inmuebles en alquiler y produjo una suba exorbitante de los precios de los alquileres.Con la eventual eliminación de la legislación, operadores afirman que al menos, se volvería a los contratos de dos años, a un ajuste semestral y con un índice acordado entre las partes.Por su parte, los inquilinos fundamentan que, de esa manera, se aumentarían los precios por encima de la inflación, situación que ya está pasando, pese a que la ley, está en vigencia.En este contexto, la situación se vuelve inescrupulosa y hasta peligrosa. Hay casos increíbles, como listas de esperas para alquilar.O, personas que, para no perder la vivienda a disposición, abonan la seña de alquiler, sin ir a ver la propiedad. Y ante ello,, ha dado a conocer casos de estafas por esta modalidad de “seña a ciegas”.Sin embargo, para revertir este panorama, daría la sensación que no alcanzaría con quitarse de encima, la única ley que regula esa actividad y no habría indicadores que avizoren algo de previsibilidad a las partes involucradas en esta crisis habitacional.La situación genera preocupación, y más allá de las repetidas discusiones sobre el tema, también genera fuerte repercusión social.El tema fue debatido en, programa que se emite martes y jueves desde las 21.30 por, expresó que “, hay muy poca oferta y todo esto se debe a la sanción de la Ley de Alquileres que ya lleva tres años.”.“Hay muy poco mercado paralelo por fuera de la ley, lo cual no quiere decir que esté bien, no se recomienda. Es preferible seguir buscando un poco más, pero no se dejen abusar”, remarcó.Un departamento de dos dormitorios dentro de bulevares de Paraná “”.Según explicó, los”.El impuesto del sellado “es del 1,4% como siempre, pero antes de la Ley era ese porcentaje del total del contrato de dos años y ahora es un contrato de tres años, por eso es mucho más. Esto es así en Entre Ríos, desconozco cómo es en otras provincias”.En algunos lugares se utiliza un seguro de caución en caso de no contar con garantes para ingresar a alquilar. Al respecto, explicó: “se gestiona con una empresa donde te van a asesorar y pedir recibo de sueldo, que también lo pide el agente inmobiliario. Si uno no tiene recibo se puede hacer un seguro a sola firma y te van a pedir un depósito en garantía. Ese monto depende del monto del alquiler”.Por otra parte, opinó que “no creo que cada uno en Argentina hace lo que quiere, porque si tenés un estado intervencionista dejás de hacer lo que querés.Antes era cada seis meses y un 30% o 35% que iba acorde a la inflación. Hoy directamente no podés acordar”.Aclaró que “”. Comentó que, en su momento, “el Colegio de Corredores Inmobiliarios advirtió respecto de los problemas que la ley traería y no hubo respuestas”.Asimismo, informó que “”.Finalmente, remarcó: “”., opinó que “se habla mucho de la Ley, que me parece que es probable que sea modificable. En un país donde hay tanta cantidad de inflación el negocio está roto en todo sentido. El tema es cuál solución tenemos. En todo el mundo el estado está interviniendo en el alquiler. Acá cada uno hace lo que quiere”.“Si el estado no interviene no habría Ley, sino un libre mercado. Te lo pueden subir un 200% y te lo alquilan igual, un ejemplo es lo que está pasando, es la necesidad”, dijo y remarcó que “el estado claramente tiene que participar”.Asimismo, señaló que “es una cuestión de control y creo que es bastante lógica. Como estado tenemos que entender de alguna manera que la gente tiene una necesidad y hay que ayudar a resolverla. El libre mercado no existe en el mundo. En España, Alemania, Nueva York interviene el estado. El problema en Argentina es la inflación. Como hay mucha inflación, ¿cómo lo parás?”., consideró que “es una nefasta ley, todavía no ha sido derogada, los políticos hicieron este proyecto y tampoco hacen nada para solucionarlo”.“La demagogia de los políticos llevó a este panorama. Todos levantaron la mano para votar la ley y nadie se hace cargo. La ley se aprobó por unanimidad. Participaron los peronistas, los radicales, todos. Cuando los agentes inmobiliarios comenzaron a advertir los problemas que traería, no le dieron importancia”, resaltó., opinó que “para alquilar en Paraná me pidieron que los garantes tengan un sueldo de al menos 200 mil pesos. Además, uno tiene que poner plata de su bolsillo para ingresar, que es muchísimo dinero y que excede el sueldo, por ejemplo de una maestra que recién se inicia. Si uno quisiera poner todo el dinero junto debería poner entre 250 y 300 mil pesos. Esto es lo que se lleva la inmobiliaria, más el sellado del contrato, más el alquiler que te piden al ingreso”.“Si no estamos de acuerdo con lo que va a aumentar el alquiler de forma anual, tampoco te da margen para mudarte a otro lugar. En primer lugar, por la poca oferta y también por la cantidad de plata que tenés que volver a poner. Casi que sos rehén de lo que te aumentan y tenés que afrontar el costo. Es realmente alarmante con la economía que tiene el país y los ingresos que tenemos los argentinos”, remarcó., indicó que “en Argentina tenemos un desequilibrio tremendo respecto al ingreso total familiar si comparamos todas las provincias. Cómo se puede hacer una ley para todo el país con esa desigualdad salarial. Nuestro país, con la inflación que está arriba del 110%, no puede tener una ley como esa. Y hay un tema muy importante, la frustración que tienen los jóvenes al respecto”.“Ahora hay mucha propiedad que se está alquilando temporalmente y ya no como alquiler para vivir por dos o tres años”, dijo., opinó que “es un problema de ingresos, de inflación. Las leyes son buenas o malas depende a qué circunstancias de hecho se estén aplicando. Hoy hay una realidad en la cual la gente que busca un alquiler lo primero que hace es buscar de particular. Así se evita un montón de gastos y se arriesga, aún así, a hacer un contrato consensual, verbal, con firma certificada y demás”.“Si se puede buscar un contrato, ir a una inmobiliaria y demás, se pueden presentar garantías, las garantías de piso son esas: dos, tres o cuatro garantes. De ahí para arriba. La persona que te sale de garante debe tener limpio su recibo de haberes”, dijo.“Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. En otros mercados, como en Buenos Aires, las personas que no tienen garantía pueden hacer depósitos en caución”, remarcó., comentó que “tengo amistades que se quieren mudar más cerca del centro y el tema no es solo conseguir, sino que las condiciones para alquilar se volvieron muy pesadas”., contó que “yo este año me mudé, me independicé. Estoy viviendo en un monoambiente. En la búsqueda me ofrecieron un local comercial por departamento. Era un local céntrico, dentro de todo. Me lo ofreció una inmobiliaria. Tenía ducha. Me pedían 40 mil pesos, pero no me pedían seña ni nada”.“En donde estoy ahora no puedo tener mascotas, que es lo que más me chocó porque estaba pensando en adoptar. Después el contrato fue según la ley actual”, aseguró., explicó que “uno de los problemas que se planteó a la hora de alquilar es el desembolso que hay que hacer para ingresar a una casa o departamento”.En ese sentido, recordó que “hay un proyecto de ley de modificación de la Ley de Corredores Inmobiliarios, que lo presentó el diputado Juan Manuel Huss, donde se habla acerca de los gastos que se tienen que afrontar y que los debería afrontar el propietario, que es el que solicita el servicio de la inmobiliaria. Es un proyecto que aún no se trató y está hace un montón en la Cámara”.