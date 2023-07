Lionel Messi respondió a una foto de David Beckham tomando mate

El desembarco de Lionel Messi cambió los ánimos en el Inter Miami. El colista de la Conferencia Este en la Major League Soccer cortó una racha de 11 partidos sin ganar por la excelsa pegada del mejor jugador del mundo y, luego de haberse clasificado a la próxima ronda de la Leagues Cup, mantuvo un divertido cruce con David Beckham.Uno de los fundadores de la franquicia subió un estado a su cuenta personal de Instagram tomando un mate con un mensaje dedicado para 10: “Si es lo suficientemente bueno para Leo”. Luego de arrobar a la institución y a la cuenta oficial del capitán, Messi no se quedó callado y le escribió en medio de un clima descontracturado tras la calma que trajeron los resultados positivos. “Yo te voy a hacer tomar unos buenos mates”, le avisó en un texto que estuvo acompañado por un emoji de una persona sonriendo.El campeón del mundo ya comenzó a trasladar sus raíces argentinas en sus primeros días embarcado en su nueva aventura en los Estados Unidos. Y Beckham será uno de sus catadores para calificar su habilidad realizando la bebida por excelencia del Río de la Plata. Por lo pronto, el ex futbolista inglés debe saber que, como un día Lionel Messi se perfeccionó en la ejecución de los tiros libres, un hecho parecido ocurrió en este caso para mejorar su técnica como cebador.Tiempo atrás, Rodrigo De Paul había contado una anécdota con su ladero en la selección argentina sobre una de las tantas concentraciones compartidas por ambos en referencia a la preparación del clásico mate. “El enano mejoró mucho. Antes se cansaba un poco, no le daba tanta dinámica. Entonces un día le dijimos con el Papu: ‘Y, Leo, ¿hoy te hacés esos lavaditos’’. Ahí medio que se fastidió, ja. Pero, de ahí, terrible los mates”, contó el volante del Atlético de Madrid. Y el futbolista de 36 años se la devolvió: “El gil de Rodrigo me mató diciendo que hacía mates malos”.