Presentaron plan de manejo para reserva natural de la Escuela Alberdi

Se presentó un plan de manejo para la reserva natural de la escuela Alberdi, en Oro Verde. “Se trata de un gran avance. Contábamos con una ley provincial que declaraba a la escuela como patrimonio cultural histórico y ambiental, pero en lo que respecta al área natural protegida aún no se contaba con un instrumento que determine el uso y a futuro posibilitará tener un guardaparque”, expresó la directora de la escuela, Andrea Ferreira, a Elonce.“Este jueves debatió sobre el alcance de este plan, y los desafíos, para poder articular a futuro entre todas a instituciones” explicó al asegurar que también “se dispondrá de un coordinador que regule todos los proyectos institucionales como interinstitucionales, si bien todo esto existía no había un ordenamiento.Al ser consultada por los avances del plan, Ferreira dijo que “los recursos tienen que ser aprobados y después distribuirlos”.Por su parte la ingeniera y directora de Producción, Viviana Fusi , mencionó que “la reserva cuenta con 20 hectáreas y el plan de manejo incluyó un relevamiento de toda la flora y fauna existente con una gran riqueza y se nota un avance de especie exóticas en la zona”.“Las características de las invasoras son las especies exóticas que se ha naturalizado en el lugar y avanzan en detrimento de las especies nativas”, dijo al sumar que el tajamar no forma parte de la reserva."En este momento, tiene mucha agua y se mantiene el nivel y se utiliza para el riego. Además, señaló que no se sabe bien la cantidad que hay, esperamos que llegue a la primavera para saber más de esta población”, contó Fusi.Asimismo, sumó que” este instrumento nos da las recomendaciones de aquí a cinco años”.