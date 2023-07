Altibajos de temperatura: cuándo retornará el calorcito y la alta humedad

El meteorólogo, Alejandro Gómez, confirmó enque el tiempo fresco seguirá hasta mañana y que luego los registros térmicos irán en ascenso., aunque, por el momento, no hay previstas lluvias.El especialista señaló que para hoy se espera aumento de nubosidad, cielo parcialmente nublado, con vientos del este y máximas que rondarían los 17 grados.El viernes persistirá la masa de aire fresca, con buenas condiciones de tiempo, probabilidad de bancos de neblina, temperaturas mínimas que estarían en torno a los cinco grados, para luego dar paso a un gradual incremento con máximas de 18 grados.El fin de semana estará. Para el sábado se anuncia “viento del noreste y temperatura en ascenso. Cielo parcialmente nublado” y cerca de 20 grados. El domingo estará similar, aunque con registros térmicos más altos.Gómez ratificó durante el programaquecon cielo parcialmente nublado. Habrá un aumento notorio de las temperaturas mínimas que rondarían entre 14º y 15º,mientras que las máximas estarán por encima de 23 grados.. Aunque los modelos dan valores bastante altos, creo que no superaríamos los 27 grados, con vientos del noreste y cielo parcialmente nublado”, señaló el especialista.Además, advirtió que “el lunes y martes de la próxima semana, además del ascenso térmico ingresará aire húmedo”.El miércoles ingresará “un nuevo sistema frontal, pero llegaría inactivo con nubosidad, pero sin lluvias, con vientos que rotarán al sur y sudeste. Se volvería a instalar una masa de aire muy fresca, pero no habrá inestabilidad en ningún sector de nuestra provincia”, estimó el meteorólogo.