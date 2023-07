Recrean con Inteligencia Artificial cómo sería uno de los nietos desaparecidos

La proyección del diseñador gráfico Santiago Barros utiliza fotografías de los padres de los bebés apropiados, apoyándose en el archivo de Abuelas de Plaza de Mayo. Ya se subieron a redes unas 50 identidades imaginadas de niños y niñas sustraídos en forma ilegal en 1976.. Esa búsqueda la encabeza Matías Ayastuy, hermano de esa persona que aún no sabe su verdadera identidad e integrante de la Delegación Entre Ríos del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.La organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, que lleva localizados a 132 nietos, agradeció la iniciativa pero aclaró que se trata de un proyecto artístico que no aporta una herramienta certera para la identificación de los hijos de desaparecidos y que la prueba de ADN sigue siendo el método oficial.Con la aplicación MidJourney y combinando las fotos de las madres y padres desaparecidos, obtenidas del archivo público de la página web de Abuelas, Barros recrea en su proyecto @IAbuelas cómo podrían verse los rostros de los hijos 40 años después.", dijo Barros sobre los hijos de algunos de los desaparecidos.Por cada combinación de rostros la aplicación muestra una posibilidad femenina y una masculina, respondiendo a los pedidos de Barros para hacerla lo más realista posible.A pesar de que muchas imágenes han sorprendido a familiares que buscan hermanos, nietos o primos por su parecido físico, el creador del proyecto remarca que no es un método certero."Es un resultado de múltiples posibles al combinar dos rostros. No reemplaza a las muestras de ADN ni a ninguno de los métodos de Abuelas", afirmó.Para las Abuelas de Plaza de Mayo, que luchan incansablemente por ubicar a los nietos de los cientos que fueron secuestrados con sus padres o que nacieron en el cautiverio de sus madres embarazadas durante la dictadura, la falta de precisión de los resultados hace que no puedan tomarlo como método de búsqueda."Desde Abuelas, agradecemos cada hecho solidario para acompañar la búsqueda, pero creemos importante señalar que esta iniciativa no es científica sino artística-lúdica", dijo el organismo humanitario en un comunicado."Hasta el momento, el único método infalible para vincular a un nieto o nieta con su familia de origen es a través del entrecruzamiento genético en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Por lo tanto, insistimos con que esta cuenta de IG resulta impactante por los rostros que arroja, pero que, no obstante, carece de exactitud en sus resultados", aclaró.Esteban Herrera, quien forma parte de Abuelas desde que se enteró de que su madre estaba embarazada cuando fue desaparecida y busca a un medio hermano nacido en cautiverio, contó que muchas personas se acercaron con fotos pidiendo visualizar el resultado, pero coincidió en que no es un método certero."La visibilización sirve, pero es necesario que la gente sepa que no nació como un proyecto oficial de Abuelas, sino que es una persona que quiso colaborar desde una visión artística", dijo Herrera.Santiago Barros sostiene que su objetivo siempre fue la difusión de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y busca que la IA sirva para interpelar a las generaciones más jóvenes."Entrar al perfil y ver las imágenes de las personas mirándote a los ojos te interpela y te recuerda que ese horror sigue vigente, que es gente que sigue con su identidad no restituida y que es un crimen que se sigue cometiendo todos los días", concluyó. (