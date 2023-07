Quiso robar en una vivienda y al escapar quedó incrustado en una reja

Un intento de robo terminó de una forma impensada en la ciudad de Córdoba, con un ladrón colgado de una reja y varios bomberos asistiéndolo para sacarlo de la apremiante situación.Todo sucedió este miércoles minutos antes de las 15 en la calle 12 de Octubre al 1200 de barrio Providencia, cerca del centro de la capital.Hasta allí se dirigió personal policial luego de un llamado advirtiendo sobre un delincuente que había querido ingresar a una casa. Pero el hombre no solo que no pudo robar, sino que durante la fuga no logró sortear la reja del frente.Policías llegaron al domicilio y encontraron al ladrón colgado del enrejado. Como no pudieron sacarlo, solicitaron la presencia de los bomberos.Después de unos minutos de trabajo, agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) descolgaron al delincuente, que fue detenido y trasladado a la comisaría.El comisario Roberto Villada relató cómo ocurrieron los hechos: "Aparentemente un sujeto de 40 años ingresó al domicilio, sustrajo una mochila y dos maletines. Cuando se estaba ausentando del lugar, tuvo un accidente y quedó incrustado en unas rejas", describió."Ingresa, comete el hecho y cuando se estaba ausentando quedó literalmente sentado e incrustado en las rejas. Se puede observar a simple vista que la reja tiene una terminación en punta y ha quedado allí con la lesión consiguiente", añadió.Villada describió que el delincuente quedó incrustado en la zona de la ingle. "Aparentemente, esa sería la lesión. Esperemos que no sea de consideración. Lo han llevado detenido al Hospital de Urgencias", finalizó.