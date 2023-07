“Santa Elena a través de la cámara”, las muestras del fotógrafo Sarfati

Correntino de nacimiento, pero radicado desde años en Santa Elena, Nicolás Salvador Sarfati, es un reconocido fotógrafo que durante décadas retrato diversas escenas de la vida de la localidad. La naturaleza, el frigorífico y los atardeceres fueron algunas de sus postales más famosas.En el marco del micro Espejo de mi Tierra, Elonce dialogó con Sarfati quien brindó detalles sobre sus trabajos.“Comencé con la fotografía desde muy chico, y tenía muchísimo trabajo en torno a los eventos sociales”, dijo al recodar que con el tiempo comenzó a realizar exposiciones fotográficas en blanco y negro.“Tengo unas 280 fotografías de tamaño murales para exposiciones con las que realice diversas muestras en localidades de la provincia”, aseveró.Al ser consultado por sus trabajos, contó que “siempre fui cautelosos en guardar estas reliquias, tengo muchas fotos de personas trabajando en el frigorífico y además fotos de edificios que se han destruido”.“Santa Elena fue una ciudad con mucho progreso mientras estuvo abierto el frigorífico porque trabajaban miles de empleados y también había una planta elaboradora de alimentos, todas esas cosas están retratadas”, reveló al sumar que “lo más lindo de Santa Elena es la gente, todos nos conocemos y tenemos relaciones muy estrechas”.El fotógrafo destacó que no realiza más fotos sociales y se dedica a la foto de murales. Además, señaló que trabaja en un comercio y aseguró que “Si regalaría Nicolás no lo tiene es porque no viene”