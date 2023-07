De Santa Elena al mundo: La historia de Julio López, “la guitarra entrerriana”

Elonce continúa recorriendo Santa Elena, en el marco del micro Espejo de mi tierra. La localidad del departamento La Paz que está a orilla del Paraná vio nacer a Julio López, quien fuera bautizado como “La auténtica guitarra entrerriana”. López dialogó con este medio y brindó detalles sobre la historia de su carrera artística.“Desde muy chico tuve un interés especial por la guitarra”, rememoró López a Elonce, al destacar que cuando era joven “Trabajaba en el frigorífico de Santa Elena, en un momento largaron a todos los chicos y por lo tanto con 21 años me fui a Buenos Aires, durante todo el camino tocó la guitarra y el colectivo, lee dijo “”.López aseguró que con el tiempo comenzó a tocar en peñas y festivales donde fue cosechando buenos momentos y empezó a tener éxito.Según contó uno de los momentos que lo hicieron más conocidos fue cuando, una mujer oriunda de Concepción del Uruguay, organizó una gira por las provincias del oeste argentino: “A la vuelta de esa gira fue a Santa Elena y lo contactaron los hermanos Cuestas”, informó al detallar que durante 15 años fue la primera guitarra del grupo. “Con el tiempo se sumaron músicos y formamos "Los Chamarriteros".“Toque la guitarra por todo el mundo, como Nueva Zelanda, es algo que me gustó mucho”, dijo al recordar que “Linares Cardozo era admirador mío y me bautizó como, algo a lo que siempre trate de hacerle honor”, expresó.Al finalizar, detalló que si bien recorrió todo el mundo con su guitarra siempre “disfrutó de volver a Santa Elena, es todo muy lindo, un entorno natural, hermoso y su gente es muy cálida”