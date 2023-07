Muerte súbita: “Un electrocardiograma permite diagnosticar hasta 10 patologías”

Policiales Adolescente se descompensó mientras jugaba al fútbol y falleció

Una adolescente de 15 años falleció el lunes en Nogoyá tras sufrir una descompensación cuando estaba jugando al fútbol en Club Libertad; confirmaron que "tuvo muerte súbita por paro cardiorrespiratorio".consultó a un especialista por las recomendaciones a tener en cuenta en cuanto a la salud cardíaca a fin de prevenir la muerte súbita.“La muerte súbita es una situación inesperada, trágica y hasta difícil para los médicos que tenemos la responsabilidad de conocer de cerca al deportista y no pudimos evitarla”, reconoció ael médico cardiólogo Néstor Lódolo.Fue en ese sentido, que el especialista recomendó que “todo niño y joven, toda que realiza una actividad física, tiene que tener un examen médico previo, hecho con tranquilidad y detenimiento”.Para Lódolo, “el niño y adolescente debe tener el examen médico pre-participativo y en presencia de los padres, en conocimiento de que todo niño y adolescente debe contar con un pediatra de cabecera, que es el que valora la situación previa”.“La muerte súbita después de 30/35 años está vinculada a niveles de colesterol elevados, cardiopatías isquémicas, con el riesgo familiar de padecer un infarto o tener patologías previas y practicar deporte en horarios no convenientes e intensamente”, alertó el cardiólogo. Fue en ese sentido que recomendó: “En invierno, debemos practicar actividad física entre las 10 y las 11 y entre las 17 y las 18; y no programar partidos para adultos ni adultos mayores para después de la entrada del sol porque las condiciones climáticas asociadas a la humedad generan situaciones particulares”.De hecho, recalcó: “Si la persona tiene enfermedades de base, debe ser muy cuidadosa y prolija, y no cabezones, de no hacer una actividad deportiva competitiva en los 365 días del año”. “Muchas de estas situaciones (la muerte súbita) se producen durante la actividad física o en los 30 minutos posteriores”, alertó.“Cuando se produce una parada cardíaca, hay un tiempo de cuatro a seis minutos de comenzar a actuar para hacer la maniobra de RCP, mientras se da aviso al 911 o al 107 para la llegada de la ambulancia”, explicó el médico en relación a la técnica que permite salvar una vida.Y agregó: “Tenemos que ser perseverantes y saber que está cerca la preparación y capacitación en RCP, que permitirá simular la contracción cardíaca a 100 compresiones por minuto hasta que llegue el desfibrilador y se lleve a esa persona hasta un centro asistencial”.“Esa ventana de cuatro a seis minutos mantiene con vida a la neurona que permitirá recuperar de forma íntegra a la persona que sufrió la parada cardíaca”, remarcó.