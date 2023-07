Venta de contenido erótico en redes, una industria entre prejuicios y el trabajo

Varela: “Las plataformas son lo que era la antigua industria cinematográfica porno”

Analía Varela

Aragón: “Hay muchas personas que sufren situaciones de extorsión con el tema de los contenidos”

Javier Aragón

Fucks: “Es preocupante que se vea como un camino de `mostramos el cuerpo y ganamos plata`”

Yohana Fucks

Abero: “Si hay un comercio que emparente cualquier tipo de situación donde alguien está vulnerable por la plata o por necesidad, está mal”

Alejandro Abero

Beisel: “Quienes suben contenidos se exponen a situaciones que pueden llegar a ser delito”

Corina Beisel

Magliochini: “Estas plataformas son las revistas de antes, pero con gente común y corriente”

Beto Magliochini

Rodríguez: “La mayoría de las personas que se dedican a esto lo hacen porque el mercado laboral está explotadísimo”

Antonia Rodríguez

Verón: “Cuando hay un acto comercial nos convertimos en caníbales, comemos el cuerpo del otro por plata”

Marcelo Verón

“Una joven se cansó de sus padres, abrió una cuenta de OnlyFans y contó la fortuna que gana por día”, titulaba un portal web en una nota publicada en junio pasado, y en la que cuenta la historia de Florencia, una joven que se metió en el mundo de la venta online de contenido erótico porque quería “generar su propio dinero”.En la nota periodística, surgen las marcas “OnlyFans” y “Cafecito”, las dos plataformas más utilizadas.“OnlyFans” es una aplicación internacional y “Cafecito” es la opción nacional, pero ambos son portales utilizados para vender contenido de todo tipo como arte, música y fotos, además de erotismo y nudismo.Si bien, esas herramientas surgieron como iniciativas de financiamiento colectivo, no son solamente, terreno solo de influencers, sino que también, son usadas por emprendimientos. Incluso, Cafecito, fue utilizada por ONGs y campañas solidarias para recaudar fondos.Si nos centramos en la versión local, CAFECITO Consiste en que los creadores de contenido, arman su perfil y reciben los “Cafecitos” como una muestra de apoyo. Pero dicho, “cafecito” tiene un valor monetario, el cual, es asignado por el dueño del perfil, que, a esta altura, no son solamente personas famosas, modelos, mujeres, hombres o personalidades, sino que también, puede ser mi vecina, tu primo o ese señor chusma que toma mate en la vereda.Se debe mencionar, que la plataforma, se queda con un porcentaje de las “contribuciones”.Ante la nueva forma de emprender que crece sin cesar desde el 2020 y debido a la cantidad de personas interesadas, comenzaron a proliferar gurúes digitales, cursos y videos que explican cómo iniciarse en el negocio. Y, como, en Youtube, hay tutoriales para todo, también se pueden encontrar sobre el tema:“Emprender con Onlyfans y Cafecito y vender contenido erótico para redes”; o “Emprender fácil: cómo ganar Dinero en Onlyfans y Cafecito”, son algunos de los tutoriales que brindan detalles al respecto y cuenta cuánto se gana y cuál de los dos “Conviene más”.En ese campo, crece la nueva modalidad para “generar dinero propio”, tal como lo hizo Florencia. “Soy una persona común y corriente, solo que mi trabajo es menos convencional”, explicaba la joven ante las crícticas que la apuntaban por vender contenido “como si las mujeres fueran un producto y no personas”.Controversias, opiniones, críticas y valoraciones sobre la persona, sobre el tipo de trabajo, sobre la modalidad, y acerca de la ganancia del verdadero dueño de la herramienta; son, algunas de las diferentes aristas del tema, que, se mezclan en una surtida ensalada la cual, se devora rápidamente, con desconfianza, pero, sin pausa.El tema fue debatido en, programa que se emite martes y jueves desde las 21.30 por, consideró que “me parece genial porque lo veo como aquellas viejas películas de porno, con una diferencia: que a los actores les pagaban dos mangos con cincuenta y a la plata se la llevaban las empresas que creaban esa película. Acá en estas plataformas es 80% a 20%, el creador del contenido se queda con la mayor cantidad de dinero”.“Coincido en que está mal con personas en situación de vulnerabilidad y demás. Pero la plataforma en sí misma creo que es casi lo que era la antigua industria cinematográfica porno. Lo equiparo con eso, con determinadas personas que frente a una elección deciden hacer determinada cosa, eso respecto de Only Fans”, dijo.“Cafecito arrancó para hacer colaboraciones solidarias. Hoy hay gente que recorre el mundo sacando fotos y demás y recibe cafecito. Tiene muchos usos”, remarcó y agregó: “el peligro igualmente está en todas las redes sociales”., opinó que “no me entra en la cabeza sacarse fotos medio desnudo y publicarlas, cobrando para que te miren. No soy de esa época, no me siento cómodo. Por mi propio trabajo, a diario me encuentro con situaciones y personas que han sido víctimas y las extorsionan con el tema de los contenidos. Sufren extorsiones, hostigamiento, intercambios forzados, eso se ve a diario”.“Lo que más llama la atención es cómo gente que puede llegar a ser ministra de Economía o funcionario y andan en estas cosas. Es la libertad de cada uno, pero igual”, dijo., indicó que “como mujer respeto la decisión de las personas mayores de edad a hacer lo que quieran. Me preocupa que culturalmente sí está creciendo y cada vez más gente sabe de qué se trata. Como docente creo que es preocupante que se vea como un camino de mostramos el cuerpo y ganamos plata. Es un camino tan fácil y liviano”.“Si uno sube contenido en estas plataformas cede derechos con este material. Hoy uno puede subirlo y el material en 20 años quizás sigue circulando y la persona se desprende de eso, no elige quién lo puede ver”, dijo.Y agregó: “esto está creciendo mucho y todos lo estamos naturalizando de alguna manera. Es una cuestión que hay que abordarla con mucha seriedad, sobre todo por las futuras generaciones”., consideró que “me parece que es una cuestión de una salida laboral. El economista Melconian hacía cafecitos. Franco Rinaldi, el primer candidato a legislador de Jorge Macri, se hizo famoso con los cafecitos. Si tenés un contenido que está bueno, lo ofertás y otro lo ve. Es medio raro cuando es la cuestión erótica. Igual me parece fantástico si alguien lo hace dentro de su libertad”.No obstante, aclaró: “Si hay un comercio que emparente cualquier tipo de situación donde alguien está vulnerable por la plata o por necesidad, está mal”., dijo que “cualquier persona se puede registrar. El boom de Only Fans comenzó en 2016. Luego viró de un contenido cerrado, destinado a determinado público, a cualquier persona. Hay personas que se pueden suscribir y a cambio de pagar una cuota mensual puede acceder a todo el contenido o puede comprar determinado contenido”.“La cosificación está como todo negocio que raye lo que es trata de personas. En este particular lo que se relevó es que, en estas aplicaciones, en las cuales hay vacío legal, muchas de las personas que se registran son menores de edad. Son aplicaciones absolutamente vulnerables porque se puede falsear la identidad con algún Photoshop y demás. En Only Fans para subir determinado contenido muy sexualizado, la app pide corroborar la identidad. Sabemos que eso es fácilmente vulnerable. Hay que tener cuidado porque el cyberdelito está a la orden del día”, remarcó.Manifestó que “respetamos la decisión de las personas que deciden trabajar de esto, pero se exponen a situaciones de ser explotadas por otras personas y eso sí es un delito. Manejar o hacer uso de las fotografías de otro es delito”.“La gente puede sufrir violación a la intimidad, extorsiones. He tenido muchos casos de personas que intercambian fotografías íntimas con otras personas y terminan siendo coaccionadas y demás. Hay que ver hacia dónde va nuestra sociedad, cuáles son los valores que nosotros queremos enseñarle a nuestra prole y si podemos enseñarles y guiarlos. Si no consiguen trabajo indicarles que en otra época caminábamos 30 cuadras para ver el diario gratis y anotar dónde podíamos conseguir un trabajito. No hay que banalizar que la pobreza es un justificativo para hacer cualquier cosa y a como de lugar. El límite lo tenemos que dar como sociedad con el ejemplo”, opinó., opinó que “estas plataformas son la forma de monetizar la belleza o cuerpo de uno. Es como las revistas de antes, pero con gente común y corriente. Antes se les pagaba por aparecer y ahora lo mismo, pero en una plataforma digital”.“En Instagram está la opción de Mejores Amigos donde uno sube un contenido y selecciona a mejores amigos, para mostrarle solo a ese grupo ese contenido. Hay gente que lo usa para avisar que tiene cafecito y ponen el link, sin subir fotos de alto voltaje y en historias normales suben fotos comunes”, remarcó.Y agregó: “conozco una persona que tiene más de 50 años y usa Only Fans. Conociendo su situación económica y cómo vive, creo que lo hace por diversión. El fin económico está, porque uno busca dinero a través de lo que hace, pero además por diversión”.“Una vez consumí cafecito de un artista local que te vendía la caricatura que vos quieras. Le mandabas una foto y te la hacía caricatura. No se aplica solo a lo sexual”, dijo., dijo que “conozco dos personas que dejaron de vender contenido erótico por Only Fans y cafecito. Lo dejaron por su salud mental. Las personas que consumían este contenido dejaron de verlas como personas, como seres humanos. Comenzó una cuestión de cosificación muy grande, de muchas veces ni siquiera poder salir tranquilas a la calle”.“No lo recomiendan como un laburo para cualquiera. Pasa mucha factura el tema de poner límites. Así como a cualquiera de nosotros nos llega un mensaje a las 23 horas y decimos no es nuestro horario de trabajo y ponemos ese límite, ellas no lo pueden hacer”, remarcó.Indicó que “la Asociación de Meretrices toma a esto como un trabajo sexual virtual. Es la única diferencia. La mayoría de las personas que conozco que se volcaron a estas plataformas lo hicieron a los 19 o veinte pocos años, inclusive estudiantes”.“La mayoría de las personas que se dedican a esto lo hacen porque el mercado laboral está explotadísimo. Van a tirar currículum a cualquier lado, no consiguen nada y van a lo más fácil”, señaló., consideró que “para mí el tema es cuando se da la mercantilización del cuerpo. Dos personas que intercambian fotos íntimas, que intercambian videos íntimos, está todo bien porque es un acuerdo entre esas dos personas. Ahora cuando hay un acto comercial nos convertimos en caníbales. Comemos el cuerpo del otro por plata”.“En estas plataformas, para mantenerte y ganar mucha plata, tenés que estar siempre alimentando y poniéndole siempre un poco más de leña al fuego para poder seguir”, agregó.