Ataque mortal de dogos: piden que el dueño de los perros vaya preso

El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, recibió este lunes a Sofía, la mamá de Trinidad, la adolescente que murió víctima del feroz ataque de los dogos en barrio Estación Flores.La mujer contó este martes que el fiscal les dijo que iba a tratar de "hacer todo lo posible que esté a su alcance para que cambie esto"."Hay tantas leyes que no se cumplen y tiene que cambiar este país. Si tienen un animal peligroso que tenga seguridad, nadie le prohíbe tener animales", reflexionó la mujer.En ese sentido remarcó que los dogos estaban en la casa del vecino para cazar pumas y liebres y si no hubieran atacado a "Trini" dijo que "habrían masacrado a otros niños" que jugaban en la cuadra. "Tienen que cambiar esto para que no haya otra Trinidad", advirtió.El pedido de Sofía es que cambien la imputación hacia el dueño de los animales y "vaya preso" porque su vida no es la misma desde que murió su hija."Él está libre no está preso. Está suelto y anda como si nada y está escondido porque tiene miedo de la prensa y de todos, pero está libre y quiero que vaya preso", enfatizó. (Cadena3)