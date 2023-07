Hacen guardia dentro de su propia casa para evitar que les roben

La inseguridad no da tregua en Santa Fe y provoca que los vecinos tomen medidas extremas para combatirla. Este es el caso de un matrimonio de barrio Piquete y Las Flores, quienes, tras sufrir tres entraderas en los últimos siete días, decidieron hacer guardia nocturna en el interior de su casa.“Esto viene desde mediados de abril y se recrudeció durante el último mes. La semana pasada entraron tres días seguidos y, a partir de ahí, decidimos pasar la noche en la cocina con la luz prendida. Y funcionó porque el domingo escuchamos voces en el patio”, explicó Eduardo.Según su relato, los ladrones ingresan por el techo de una cochera vecina que les da acceso a todos los patios de las casas de la manzana y se llevan elementos pequeños de los vecinos: baterías, ruedas de auxilio, ropa y zapatillas, entre otras cosas.Hacer guardia dentro de su propia casa, es una medida de extrema de seguridad a la que llegaron luego de que todos los dispositivos implementados no funcionaran. “Levantamos las paredes, colocamos alambres de púa y pinches para tener más seguridad, pero no alcanza. Se ve que conocen bien el terreno”, indicó.El temor a volver a sufrir un hecho de inseguridad no solo alteró la rutina diaria del matrimonio, sino de la familia entera. “Los chicos no pueden dormir. El más grande se queda conmigo prácticamente, están inquietos. Con mi esposa nos turnamos durante toda la madrugada, así que estamos durmiendo durante el día para estar despiertos a la noche”, agregó. Finalmente, Eduardo destacó el accionar de la policía, pero aseguró que no alcanza para terminar con los reiterados hechos de inseguridad que vive la zona.“Llamamos a la policía, vienen rápido y recorren todas las instalaciones, pero no encuentran nada. Teóricamente, saben quiénes son, porque ya los han agarrado, pero no tienen forma de retenerlo en la comisaría”, concluyó a Aire de Santa Fe.