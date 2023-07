Síntomas del covid "prolongado" son comparables con un envejecimiento de 10 años

Las investigaciones sobre las secuelas que el coronavirus generó en algunos pacientes demostraron que, en algunos casos, hubo personas que desarrollaron lo que se conoce como "niebla cerebral", y un estudio reciente indica que los efectos de este tipo de "covid prolongado" son comparables con un envejecimiento de 10 años en quienes lo presentan.Según la investigación llevada a cabo por un equipo del King's College London, el deterioro cognitivo derivado del coronavirus era más alto en personas que habían dado positivo y tenían síntomas que perduraban durante más de tres meses.El estudio, publicado en la revista The Lancet , también encontró que los síntomas en las personas afectadas se prolongaron hasta casi dos años desde la infección inicial."El hecho es que dos años después de su primera infección, algunas personas no se sienten completamente recuperadas y sus vidas continúan viéndose afectadas por los efectos a largo plazo del coronavirus", dijo Claire Steves, profesora de envejecimiento y salud en King’s College, quien además aclaró que se necesita "más trabajo para comprender estos casos y determinar qué se puede hacer para ayudar".Según estimaciones del gobierno británico, unas dos millones de personas que viven en Reino Unido experimentaron covid prolongado con síntomas que duraron más de cuatro semanas desde la infección. Los síntomas comúnmente informados incluyeron fatiga, dificultad para concentrarse, dificultad para respirar y dolores musculares.El estudio incluyó a más de 5.100 participantes del Biobanco del Estudio de Síntomas de Covid, reclutados a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. A través de 12 pruebas cognitivas que miden la velocidad y la precisión, los investigadores examinaron la memoria de trabajo, la atención, el razonamiento y los controles motores entre dos períodos de 2021 y 2022.En la primera cohorte de 3.335 participantes durante julio y agosto de 2021, los investigadores encontraron puntajes cognitivos más bajos en personas con infecciones positivas por covid-19, con los mayores déficits observados en aquellos con más de 12 semanas de síntomas.El estudio dijo que los déficits eran comparables al efecto de "un aumento en la edad de aproximadamente 10 años, o la exhibición de síntomas leves o moderados de angustia psicológica".Esto, sin embargo, fue menor que otros efectos, como un nivel educativo más bajo o niveles de fatiga por encima del umbral, según el estudio. Los investigadores no encontraron puntajes de mejora significativos en la segunda ronda de 1.786 participantes en abril y junio de 2022, nueve meses después de la primera.Los investigadores encontraron puntajes cognitivos más bajos en personas con infecciones positivas por covid-19.A su vez, el estudio no encontró deterioro cognitivo en las personas que informaron una recuperación completa del coronavirus, incluso entre aquellos que tuvieron síntomas durante más de tres meses, lo que el autor principal del estudio, el Dr. Nathan Cheetham, describió como "buenas noticias"."Este estudio muestra la necesidad de monitorear a aquellas personas cuya función cerebral se ve más afectada por el covid-19 para ver cómo sus síntomas cognitivos continúan desarrollándose y brindan apoyo para la recuperación", dijo Cheetham.