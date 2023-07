Guía de pesca contó por qué Santa Elena es una de las más elegidas “todo el año”

Santa Elena es una de las localidades predilectas por pescadores para realizar esta actividad. La ciudad ofrece una gran cantidad de servicios en torno a la pesca y es una actividades turísticas y deportivas que más recibe turistas.En el marco del micro, Elonce dialogó con Esteban Legler, un guía de pesca local quien contó por qué Santa Elena es una de las ciudades más elegidas por pescadores.Legler contó que toda su vida estuvo vinculada al río y a la pesca: “me crié en la costa siendo pescador y fui guía de pesca cuando todavía no teníamos lanchas: entonces la gente venía con su embarcación y los llevaba a pescar”.“Con el tiempo pude comprar mis propias lanchas y luego incluimos un complejo de cabañas para brindar un servicio integral, donde llevamos a las personas a pescar, les preparamos un almuerzo y orientamos sobre los lugares predilectos", dijo al detallar que los pescadores.Al ser consultado por qué los visitantes eligen la localidad detalló que “vienen de distintos puntos del país, lo que más los atrae es el entorno que posibilita charlar, compartir y mucho más. Los pescadores siempre son buenos y amables. Muchos llegan de San Juan, Buenos Aires, Córdoba y de otros lugares de Entre Ríos”.Además, detalló que “tenemos pesca todo el año, se buscan diversos peces como dorado, surbí y segun el estado del agua esto cambia . Santa Elena es la ciudad más linda, hay quienes se quejan de su ciudad, pero a mí me gusta me dio todo, disfruto de viajar y pasear pero mi vida es aca.”