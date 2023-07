“Asistimos al despertar de El Niño”: la situación de los ríos Paraná y Uruguay

Sociedad El río Uruguay creció y cubrió la zona de playas en la costanera de Concordia

La situación del río Paraná

Proyecciones

“Asistimos al despertar de `El Niño´, que tantas veces se anunció, y en la zona de la cuenca del río Uruguay se manifestó con una crecida importante”, comunicó ael director provincial de Hidráulica, Cristian Gietz.El río Uruguay medía 8.04 metros a la altura del puerto de Concordia, es decir, 32 centímetros menos que la última medición efectuada ayer y continúa en bajante.“El río Uruguay tuvo la crecida más importante del último año y en algunos puertos, sobre todo en los de la provincia de Corrientes, alcanzó los niveles de alerta”, explicó el ingeniero y aclaró: “Esa onda de creciente ya pasó y no hubo mayores problemas porque el nivel de alerta fue de un día y después de bajó”.Y agregó: "El nivel de alerta es de 11.5 metros en Concordia, pero pasando los 7.5 metros alcanza la costanera y esa zona se inunda; pero esa es una cuestión que está prevista porque el nivel sube con las fluctuaciones de las erogaciones que hace la represa Salto Grande, porque vacía el embalse previniendo la venida de lluvias y cuando llegan, las almacena y después las va largando de a poco para que no haya muchos problemas aguas abajo”.En Concordia, la crecida del río Uruguay también afectó la construcción de la costanera Nebel. “La obra original está prácticamente terminándose y hay una ampliación en curso que demorará un par de meses más”, comentó al respecto.El río Paraná registra 2.14 metros a la altura del Puerto de la capital entrerriana y se mantiene estacionario.En relación a la situación del río Paraná, Gietz repasó que “hubo algunas lluvias importantes a principios y mediados de mayo, y después solo algunos pequeños repuntes”. Es que el curso de agua registró 22 centímetros más en los últimos días. Para el ingeniero, esta situación “fue producto de un repunte de lluvias que hubo en el Iguazú, que es una cuenca que reacciona rápido”. “Pero la crecida pasó los niveles de Corrientes, levantó un poco (y no alcanzó los niveles de abril cuando hubo una crecida importante) y ahora está discurriendo por Paraná”, especificó.“Todos los modelos manifiestan que `El Niño´ ya está instalado y hay un 90% de probabilidades de que estará presente durante todo lo que queda del 2023”, anunció el director provincial de Hidráulica al aclarar que “`El Niño´ implica mayor cantidad de lluvias y, por lo tanto, mayores posibilidades de inundación”.“Se espera que pasada la primavera y hacia finales de año haya un acompañamiento con lluvias mayores a las normales que tendrán un mayor efecto en los ríos”, pronosticó en relación al fenómeno meteorológico.