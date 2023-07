El fenómeno Barbie genera cifras que asombran: un boom para muchos inesperado

Paraná Se agotaron las entradas para ver Barbie en Paraná durante el fin de semana

A la espera de conocer los números de la taquilla del fin de semana en el mercado local e internacional, para ver cuáles son las perspectivas del fenómeno de la muñeca ícono de Mattel en la pantalla grande, ya hay cifras que asombran sobre este inesperado Barbie Boom.No solo tuvo un arranque que superó todas las expectativas tanto en los Estados Unidos como en la Argentina, sino que es algo que se confirmó en todo el mundo.Ya había sido más que buena la performance de la película en los cines estadounidenses donde tuvo el mejor debut en lo que va de este 2023 con una recaudación de 22,3 millones de dólares en su primer día de exhibición, superando a todas las películas de superhéroes.Algo que lograron apenas un puñado de filmes este año en el alicaído mercado local.Pero eso no es todo, ahora se dieron a conocer las cifras de recaudación del largometraje a nivel global.En sus primeras 24 horas en los cines de todo el mundo, la película de la muñeca rubia recaudó la friolera de 117,5 millones de dólares.Esto superó todas las expectativas de la industria. Más aún tratándose de una película que no pertenece a ninguno de los dos grandes estudios que dominan las pantallas en estos tiempos: Disney y Warner Bros.Pero parece que Barbie tiene más fanáticas alrededor de todo el mundo de lo que se pensaba. Y también se hacen escuchar en las plataformas de música."Barbie Girl" de AQUA, una de las canciones de la banda sonora de la película, hizo su primera aparición en la lista global de Spotify en el puesto 159.Seguramente seguirá subiendo al ritmo de este boom inesperado que no para de crecer.