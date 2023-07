El entrerriano Lisandro Martínez le firmó una camiseta a la actriz Julia Roberts

Manchester United continúa con su preparación en los Estados Unidos y, luego de la victoria ante el Arsenal en un amistoso de pretemporada disputado en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el plantel que orienta Erik Ten Hag recibió la visita especial de Julia Roberts.El club de Manchester también compartió algunas imágenes con la galardonada actriz que posó con otras figuras del plantel como el extremo Marcus Rashford y el mediocampista brasileño Casemiro. También se llevó otra camiseta, con la número 1 y su nombre estampado en la espalda, que fue entregada por el entrenador Ten Hag. “¡Qué bueno ver a Julia Roberts una vez más después del partido del sábado!”, comentaron desde la cuenta de Twitter del United.La frase dejó abierta la chance a los usuarios para comentar y burlarse de su clásico rival, el City, ya que Julia volvió a ver un partido del United. Si bien los de Pep Guardiola se encuentran en Tokio disputando amistosos, la actriz optó por ir a Old Trafford durante sus visitas a la ciudad de Manchester y el DT catalán se manifestó públicamente sobre el tema.“Voy a contarles algo. Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Estos son mis tres ídolos. Julia Roberts hace años llegó a Manchester. No en la década de 1990, cuando Sir Alex Ferguson ganó título tras título. Llegó cuando éramos mejores que el United. Y fue a visitar al Manchester United. Ella no vino a vernos”, expresó Pep en marzo luego de la goleada del City ante Leipzig en octavos de final de la Champions League que meses más tarde alzaría. “Pase lo que pase en esta temporada de la Champions, incluso si ganamos esta y las próximas tres seguidas, seré un fracaso”, continuó.Para consuelo de Guardiola, si bien aún resta la visita de Julia Roberts, la actriz le dedicó un posteo en sus redes sociales luego de la victoria ante Inter de Milán que le permitió al Manchester City conseguir el título más preciado de Europa por primera vez en su historia. “Felicitaciones Pep Team por liderar al equipo y ser campeón de la UEFA Champions League”, escribió con una foto del DT besando el trofeo.