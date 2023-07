“Don Carlos”, un local gastronómico con 31 años de historia en Santa Elena

El restaurante “Don Carlos”, ubicado en Santa Elena, es una parrilla-comedor donde tanto turistas como familias de la localidad deciden acercarse al local gastronómico para degustar comidas atípicas.visitó las instalaciones en el marco del micropara dar cuenta de sus inicios y la oferta gastronómica que lo hacen único.Con respecto al contexto, comentó: “Era un riesgo en aquel momento porque en Santa Elena existían seis o siete comedores, donde había cuatro o cinco en el centro y dos o tres en la costanera”.Asimismo, se refirió a la demanda: “Había un montón y se trabajaba re bien en esos tiempos. Me acuerdo que cuando era joven, en los comedores no había lugares los fines de semana en Santa Elena y lo mismo pasaba de lunes a viernes porque el frigorífico mandaba mucha gente a nuestra ciudad”.A su vez, explicó el motivo de las personas al elegir el comedor: “Generalmente, tenemos una variedad de platos de lunes a domingo, los cuales consisten en pastas, parrilla diminuta y, especialmente, el pescado que nunca falta”.Además, agregó que “al pescado, a parte de las entradas, hacemos empanadas y albóndigas durante el fin de semana, destinados a los turistas que vienen. Trabajamos con el filete despinado y depende del gusto del cliente, porque tenemos variadas cantidades de salsas o sino el limón”.Por otro lado, contó sobre su elección de seguir apostando por Santa Elena: “Soy nacido en esta localidad. Mi pueblo siempre me gustó y tuve oportunidades de seguir trabajando. Por tal motivo, estamos decididos a quedarnos en este lugar”.Por último, destacó que “lo que más me gusta de Santa Elena es la gente, donde en esta localidad somos todos conocidos y si no nos salvamos entre nosotros, nos reprochamos. También, uno sale a 10 o 20 cuadras y se encuentra con personas conocidas, eso es lo que más te atrae”.