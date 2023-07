Santa Elena, una de las joyas pesqueras de Entre Ríos

Espejo de mi Tierra continúa recorriendo la provincia y, este sábado visitó la localidad de Santa Elena donde conoció sobre la pesca y la actividad náutica. Allí, dialogó con unos los referentes de la ciudad, Esteban Legler, un destacado guía de pesca quien lleva a los aficionados a vivir emocionantes aventuras en las aguas locales.“De chico me crie en la costa y siempre me gustó todo lo relacionado a la pesca”, dijo Legler al recordar que antes de tener su emprendimiento era guía de pesca, acompañaba a los aficionados en sus lanchas. “Con el tiempo pude comprar mis propias lanchas y luego incluimos un complejo de cabañas para brindar un servicio integral, donde llevamos a las personas a pescar, les preparamos un almuerzo y orientamos sobre los lugares predilectos", dijo.En este sentido, señaló que “lo que más atrae a Santa Elena es la pesca. La gente viene en busca de pescar surubí, dorado y de todo un poco. Muchas veces llegan familias completas y a todos les gusta pescar. Esta es la ciudad más linda, me dio todo y mi vida es acá”Al finalizar, destacó que “muchos llegan de San Juan, Buenos Aires, Córdoba y de otros lugares de Santa Elena. No es solo pesca, es todo el entorno que posibilita charlar, compartir y mucho más”