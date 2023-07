Buscan a una adolescente que se ausentó de una residencia de Gualeguaychú

La Jefatura Departamental de Gualeguaychú y la Comisaría de Minoridad se encuentran en alerta y han reiterado y actualizado el pedido de localización de Milagros Belén Faro, una menor de 14 años que desapareció el pasado 19 de julio en la ciudad de Gualeguaychú.



Según la denuncia presentada por Lina Mercedes Hernández, Promotora de Derechos de la Residencia "León Torres", Faro se retiró sin autorización alrededor de las 10:20 hs de la mencionada institución. La joven tiene 14 años, es de tez blanca, pelo corto morocho, mide aproximadamente 1.50 cm y tiene una contextura delgada. Al momento de su desaparición, vestía un jean azul marino, una campera con capucha color negra y franjas naranjas en las mangas, y llevaba una bandana rosada en la cabeza.



Es importante mencionar que la menor no utiliza redes sociales ni cuenta con un teléfono celular. Sin embargo, se ha informado que Milagros suele tener salidas frecuentes y que, en ocasiones, ha intentado dirigirse a Urdinarrain, donde reside su madre. Además, se sabe que hace pocos días estuvo en la ciudad de Concepción del Uruguay, por lo que no se tiene certeza sobre su ubicación actual.



Desde la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y la Comisaría de Menores se ha mantenido constante comunicación con la Residencia "León Torres" y Marcela Benavidez, su directora, quien no ha reportado nuevas novedades sobre el paradero de Milagros. Asimismo, se ha contactado con la madre de la menor, Romina Victoria Faro, en su domicilio ubicado en Blvd. Colón Nº 68, Urdinarrain, quien manifestó desconocer el paradero de su hija y se comprometió a informar de manera urgente si tuviera alguna noticia al respecto.



Asimismo, Cecilia Brescasin, otra promotora de derechos en la Residencia "León Torres", también fue contactada y comunicó que no hay información sobre el paradero de Milagros, además de señalar que la joven no mantenía una estrecha relación con las demás menores de la institución, por lo que no se sabe si compartió su destino con alguien. (El Día)