En Río Negro los comerciantes no pueden manipular tarjetas de los clientes

Entró en vigencia en Río Negro la ley 5648 que estipula que solo los usuarios de tarjetas de crédito o débito pueden manipular los plásticos para realizar pagos en los comercios habilitados.



Además, los responsables de los establecimientos tienen tiempo hasta el 13 de octubre próximo para adecuar las terminales de cobro, que en todos los casos deben ser inalámbricas.



La nueva norma prohíbe a los establecimientos comerciales y de servicios pedir la entrega de la tarjeta de crédito o débito para realizar operaciones de cobro, con el objetivo de evitar el uso indebido de datos para proteger a las y los consumidores.



La ley establece que la autoridad de aplicación es la Agencia de Recaudación Tributaria, a través de su área de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.



El tratamiento legislativo fue durante las sesiones de mayo y junio y durante la presentación en el recinto el legislador Elbi Cides (Juntos Somos Río Negro) fundamentó que el proyecto busca cubrir vacíos legales en defensa del consumidor. «Nos hemos visto sorprendidos por el incremento de estafas, que traen consecuencias económicas y emocionales en la salud de los usuarios», indicó. Requisitos para los comercios

Para cumplir con esta ley deberán adaptar sus terminales electrónicas de pago, para que puedan estar en un lugar visible y de acceso fácil de las personas.



Deberán incorporar, de no contar con una, terminales de cobro inalámbricas para que puedan ser trasladadas al lugar donde esté ubicado el o la cliente.



Esta norma alcanza a todas las personas inscriptas en actividades comerciales o de servicios, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y el plazo para hacerlo es hasta el 13 de octubre de este año.



Su incumplimiento prevé sanciones, previstas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240 y Ley 5.414 Derechos de los consumidores y usuarios. Recomendaciones para los usuarios

La protección de datos personales es muy importante. Por este motivo es que cada consumidor o consumidora debe velar por su seguridad, y tomar ciertos recaudados al momento de pagar.



Esta Ley les da la posibilidad a los y las consumidoras de poder manipular su tarjeta al momento de pagar y evitar el uso indebido de datos.



Los números de las tarjetas y códigos de seguridad pueden ser utilizados en otras plataformas que no requieren el plástico y con ellos realizar compras o contrataciones sin consentimiento.



Se recuerda que las consumidoras y los consumidores tienen derecho a desconocer una compra no realizada con tarjeta de crédito o débito dentro de los 30 días de recibido el resumen, para que las empresas hagan la devolución del dinero.