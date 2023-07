La violencia en el fútbol es noticia y el partido, siempre lo pierde el juego

Yohana Fucks: “En el fútbol se ve un reflejo de lo que somos como sociedad”

Javier Aragón: “Falta sanción y disciplina”

Analía Varela: “El odio está basado en muy buenos negocios para algunos”

Federico Malvasio: “Me parece de terror que se generen peleas hasta en partidos entre amigos”

Marcelo Verón: “La violencia termina con la vida

Antonia Rodríguez: “Los insultos en las tribunas de mujeres son tremendos”

Corina Beisel: “Ha incremento a nivel social generalizado la violencia”

Beto Magliochini: “Donde hay violencia los compañeros la continúan”.

“El domingo es una fiesta porque vamos a la cancha”, decía mi viejo. Al volver, siempre había alguna anécdota sobre los amigos, el “tercer tiempo” o sobre el relato detallado y exagerado, de alguno de los goles del cotejo en el “verde rectángulo de la alegría”.Esas conversaciones ya no están y el viejo, tampoco.Ahora, lo que antes era una fiesta, un buen rato en el que “la pelota no se mancha”, se convirtió en incidentes que no se pueden contar y que, en algunos casos, quedan registrados en denuncias policiales. Es que el rectángulo de la alegría, del esparcimiento, de la salud y de la camaradería, se convirtió en el cuadrilátero irracional y las anécdotas, en golpes, moretones, lesiones o incluso, heridas graves.La violencia en las canchas es un abominable virus que infecta al fútbol, y no se detiene para distinguir ninguna de sus diferentes formas: el fútbol profesional, amateur, de barrio, futbol cinco, masculino, femenino, de mayores o, incluso, hasta el fútbol infantil.Un breve recuento de los hechos de violencia en el fútbol provincial, dan cuenta de la magnitud del problema:-El pasado 1º de mayo, los medios de la provincia, difundieron el video en el que un jugador es pateado en la cabeza por un adversario y debió ser retirado en ambulancia de la cancha para ser trasladado al hospital.Ocurrió cuando se disputaba una nueva fecha de la categoría B de la Liga de Concordia, entre Juventud Unida (de Benito Legerén) y la primera división de Salto Grande.-En tanto, el 18 de mayo, el lamentable capítulo fue protagonizado por adolescentes, de la categoría Sub 18. También ocurrió en Concordia, durante un partido que disputaban Libertad y Colegiales.Las imágenes que se vieron en los medios, muestran el momento en el que un adolescente es salvajemente golpeado. El chico de 16 años, terminó con una doble fractura en una de sus piernas.“Me dan ganas de llorar. No puedo dejar de imaginarme que mi hijo podría haber sido una víctima”, dijo un padre cuyos hijos participan de las categorías formativas del fútbol concordiense.-Finalmente, la barbaridad del accionar desmedido, irracional y salvaje de los violentos incidentes que se sucedieron, tuvo un freno y motivaron la suspensión de las actividades de todas las categorías oficiales en la liga de Concordia durante quince días.“Hemos tomado la decisión de suspender el fútbol de Concordia. El plazo de suspensión del fútbol solo depende de las instituciones que componen la Liga”, indicó la máxima autoridad liguista.-El 12 de junio pasado, la violencia se trasladó a la capital entrerriana. Jugadores de la liga paranaense de fútbol se trenzaron a golpes tras el encuentro entre Peñarol y Paraná.Un miembro de la comisión directiva de Peñarol, contó lo sucedido a Elonce y resumió: "Después del partido, con la adrenalina aún alta en los jugadores, todo se descontroló", indicó.La violencia en el fútbol es una plaga que muchos alimentan y otros tantos, intentan combatir de diferentes maneras.La masividad que adquirió el futbol amateur con ligas en las que participan miles de jugadores y jugadoras, hacen que los hechos de violencia, parezcan algo extraordinario, pero de ninguna manera, es un problema menor.Es que en la actualidad, se habla más de trompadas, codazos, puñetes, Patadas voladoras, peleas y suspensión … Que de gambetas, desbordes, rabonas, paredes, túnel o golazos.-El pasado 12 de julio, un equipo infantil de Concepción del Uruguay, enarboló una bandera que trascendió los límites del departamento y fue reflejado en algunos medios de la provincia.Los jugadores de la categoría 2012 (es decir, de 10 y 11 años) expresaron un mensaje contra la violencia con una bandera y una conmovedora leyenda.“Cuando le das a tu hijo el fútbol, le das algo más que una pelota. Le das un deporte, un talento, esperanza, sueños, amigos, una nueva familia, un lugar para aprender sobre la vida, espacio para crecer como una persona que puede empujar sus límites. Valentía, coraje y vida, recuerdos. Él tendrá todas estas cosas simplemente porque le diste a tu hijo el fútbol”, rezaba la bandera.Este no es el primer mensaje que el club expresa sobre la violencia, sus camisetas cuentan con la frase: “No me grites… Alentame”.-Esta semana, se conoció que el pasado domingo, un árbitro mordió al integrante de un cuerpo técnico en la Liga Paranaense de Fútbol y las fotos de la herida, se vieron en los medios provinciales.En un partido que disputaban Belgrano y Oro Verde, el árbitro quien oficiaba de juez del cotejo, mordió en el rostro a un integrante del cuerpo técnico de Oro Verde tras la suspensión del encuentro y una tremenda gresca.-Sin dudas, el caso más resonante, trascendió este martes, junto a imágenes que son impactantes. Un árbitro fue agredido brutalmente por un jugador, que le dio una patada en la cabeza en un partido amateur de fútbol en la localidad bonaerense de Avellaneda y la víctima tuvo que ser internada.El hecho quedó registrado en un video que se difundió rápidamente y generó un fuerte repudio.Ante esto, el joven había sido imputado por la justicia. Pero tras lo ocurrido, el joven que había agredido salvajemente al árbitro, agobiado por lo ocurrido, tomó la drástica decisión de quitarse la vida tras despedirse de su familia con un audio.Los insultos, las obscenidades, el deficiente accionar policial, los inadaptados, los que se descargan la bronca en la cancha y la agresividad, son parte de la película de terror y hostil, en el que se juega el pobre fútbol.El espinoso campo verde, se vuelve violento por alguna razón. Quizás porque es parte de la sociedad. Pero sin dudas, queda expuesto, que, el herido y el que siempre pierde el partido, es el fútbol.Está claro que es momento de parar la pelota y buscar soluciones en serio. Erradicar la violencia de las canchas no es tarea sencilla y, requiere de trabajo y compromiso.El tema fue debatido enprograma que se emite martes y jueves desde las 21.30 porYohana Fucks, panelista, opinó: “Nosotros jugamos en una liga de Paraná donde ha habido incidentes, pero año a año van mejorando mucho por las consecuencias, el reglamento es muy estricto. Han llevado adelante sanciones muy extremas, como 100 fechas sin jugar por cuestiones muy simples. Como educadora pienso que si hablamos soluciones, la mejor está en la educación. Hay una gran crisis de valores en la principal institución, que es la familia. La violencia ha ido creciendo, en el fútbol se ve un reflejo de lo que somos como sociedad”.“No tenemos que mirar la violencia como algo ajeno a nosotros, sino que en nuestro accionar cotidiano tenemos que ser ejemplo de lo que no queremos ver. A mí me da vergüenza y no llevo a mis hijos a la cancha por la brutalidad con la que gritan y se gritan cosas. Hay violencia en los cuerpos técnicos, en los jugadores, en la hinchada. La violencia verbal es casi como parte de una cultura. Creo que vamos a la cancha a descargar todo lo que tenemos en la vida cotidiana y no estamos siendo conscientes del mensaje y lo que estamos llevando adelante para las próximas generaciones”, dijo.“Hoy hay muchas carreras de formación donde nos inculcan muchísimo el tema de cómo somos nosotros referentes para nuestro equipo, cómo nos comportamos con el árbitro, con los rivales y demás. Hoy se saben más los casos porque hay una viralización de los hechos”, agregó.Javier Aragón, por su parte, indicó que “no coincido en que, porque la sociedad es violenta, porque hay pobreza, porque hay falta de educación, hay violencia en la cancha. Por qué entonces no hay violencia en el hockey, en el básquet, en el ciclismo, en el sóftbol. Ha habido casos aislados y han sido duramente sancionados. Creo que hay formación, responsabilidad de la dirigencia de esas disciplinas, algo que no veo en el fútbol”.“Hay que pensar quién debe poner los límites. Fracasan también los directivos, los jugadores de fútbol, los del Tribunal de Disciplina. En los torneos amateur quiebran jugadores y demás. Los echan de una liga y entran a otra y no pasa nada. El problema es una bola de nieve porque nadie quiere poner el cascabel al gato. Falta sanción y disciplina”, remarcó.Analía Varela, en tanto, remarcó que “Dolina tiene un video que se llama El Paradigma de los aficionados y su teoría, que comparto, es que el fútbol está vinculado con la violencia porque se nos enseña el odio hacia el otro. La base de esto, es que el odio genera mucha plata. Uno puede decir es una liga amateur, pero está en Argentina esa cosa de que si el chico me sale bien capaz salvo a la familia. Imagino que eso ocurre y mucho tiene que ver con la competencia y el odio”.“El odio genera buenos negocios. Solo si odio al otro le puedo tirar un ladrillazo por la cabeza o darle una patada en la cabeza. También si odio al otro compro más remeras, lleno la cancha, me hago más del fanatismo. El odio está basado en muy buenos negocios para algunos”, agregó.Federico Malvasio, en tanto, remarcó: “Me llama la atención que se golpean a las 17 hs en un partido de amigos. Eso me parece de terror. Todo el mundo está más pendiente de filmar la pelea que de separar, me sorprende eso”.Marcelo Verón, periodista, opinó: “Pensar, sentir y actuar en diferentes direcciones genera contradicción, la contradicción genera violencia y la violencia termina con la vida”.“Entiendo que hay una violencia social, vivimos en un mundo donde se ha generalizado la violencia desde el 2001, hay mucha desigualdad social, hay pobreza y se va muchas veces a la cancha a hacer catarsis y no hay quien termine con esto”, manifestó.“Mi familia es hincha de Colon de Santa Fe y mi madre siempre me conto que la peor parte de la cancha fue cuando estaba ‘el codito de mujeres’ en la tribuna en Santa Fe, era lo peor. Ella siempre prefería ir a la popular porque los insultos más tremendos eran de esa basa”, manifestó la streamer y comunicadora. Además, añadió: “he visto gente que va a agarrase a trompadas”Corina Beisel, abogada, expresó: “Respecto a la crisis de valores en la familia y porque predomina en el futbol y no en otros deportes, es porque es el folclore propio del futbol. Si cualquiera asistió a una práctica de futbol de niños o niñas y ver como las madres y los padres desde que son pequeños, gritan y los exigen a sus niños”.“En mi profesión al convivir con la violencia, me cuesta ver tantas violencias y tantas denuncias y tanta cosa que ingresa al poder judicial, no puedo dejar de verlos como hechos aislados; no lo minimizo, pero pienso que hay incremento a nivel social generalizado de la violencia que se proyecta en determinados ámbitos de un modo u otro, pero la violencia se está incrementando en todos los estamentos del Estado”, indicó.Beto Magliochini, emprendedor “Paraná Come”, remarcó: “Siempre se da la situación donde hay violencia y los compañeros continúan con la violencia, no frenan. En el caso del chico que golpea al árbitro y lo desmaya, se ve cómo todo es rápido pero los compañeros tampoco van a ayudar al árbitro. Esto pasa en muchos ámbitos".