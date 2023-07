Denuncia, versiones cruzadas y renuncia de un funcionario

Política Funcionario renunció a pedido de Bordet tras episodio con un supuesto Uber

Antonia Rodríguez: “UBER brinda información sobre recorridos, tarifas, datos del chofer y del auto”

Federico Malvasio: “Estamos ante una plataforma que no está habilitada”

Corina Beisel: “No había conocimiento previo entre el hombre y la joven”

Analía Varela: “Hay una condena social, que más allá del resultado de la justicia después, existe”

Javier Aragón: “Para el fiscal, se necesitan muchas medidas probatorias”

Yohana Fuks: “Se nos pone la piel de gallina escuchar los gritos de la víctima”

El secretario de Industria y Comercio Exterior de la provincia de Entre Ríos hizo efectiva su renuncia tras ser denunciado por una joven que acudió a la policía ante la sospechosa situación. En tanto, el hombre denunciado adujo una confusión y también hizo su descargo en una sede policial.Sin embargo, la cuestión, terminó con una renuncia y lo demás, lo determinará justicia.accediera al registro de la denuncia de la joven y del descargo del funcionario.Lo concreto es que este jueves se confirmó, que el gobernador, Gustavo Bordet, le solicitó la renuncia al secretario de Industria y Comercio Exterior de la provincia, Fernando Caviglia, el cual hizo efectiva su dimisión este jueves por la mañana.Las versiones contrapuestas sostienen que la situación se habría desencadenado cuando una joven abordó un auto, el cual supuso que era la unidad de UBER que había contratado.Según reflejó la mujer en su denuncia, con el correr de los minutos a bordo de vehículo, comenzó a notar que el rodado se dirigía en otra dirección y afirmó que el chofer tenía intenciones inapropiadas con ella.Es que según indicó la denunciante, cuando le dijo al supuesto chofer de UBER que el recorrido no era el determinado, el chofer le habría esgrimido que podían “pasar un buen momento” en su departamento.La respuesta generó una reacción de temor en la chica. Durante el video que trascendió, se puede escuchar que la joven decía “eso no se hace señor, le pedí una dirección y me trajo al Parque. Usted está loco?. Quería ir a mi casa no a su departamento”.Ante la desesperante situación, y según lo expuesto en la denuncia, el funcionario de unos 70 años de edad, desistió de su actitud con la joven.En su descargo, el ahora ex secretario de Industria y Comercio Exterior denunciado, referenció una confusión y explicó que no era conductor de Uber.Además, el hombre aseguró que siempre quiso mantener la calma y la mujer le repetía: “Yo a esto te lo voy a cobrar, ¿qué tenes para darme?. Puede ser plata o una motito” y le pidió su número de celular para contactarlo”.Tras la denuncia se espera el avance de la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF). En ese marco, el acusado renunció al cargo “a pedido del gobernador. En función de una denuncia de estas características decidió alejarse del cargo y abocarse al proceso judicial”, señalaron fuentes oficiales aEl tema fue debatido en, programa que se emite martes y jueves desde las 21.30 porAntonia Rodríguez, explicó cómo funciona el sistema UBER, el cual no está regulado en Paraná: “uno baja la app, se registra. Pone dónde está ubicado y hacia dónde quiere ir. A partir de eso sale la tarifa, el recorrido y los vehículos que están cerca trabajando”.“Uno tiene el nombre y apellido del chofer, está también el recorrido que hará el auto, cuánto demora en llevarte, número de patente del auto, modelo del vehículo y todo”, resaltó.Y añadió: “uno pide UBER y usa aplicaciones para estar tranquila y resulta que parece que no. En Buenos Aires se hizo una app para mujeres, con conductoras mujeres para evitar estas situaciones”.Federico Malvasio, periodista, dijo que “si UBER no está regulado no es una zona gris, es negra. Estamos ante una plataforma que no está habilitada. Hay que averiguar quién es el responsable de anotar a una persona para prestar el servicio. En el mundo digital después nadie se hace cargo de nada”.Y se preguntó: “¿Hay alguna persona física de UBER a quien se le pueda preguntar por determinadas cuestiones?Corina Beisel, abogada y quien dialogó con la presunta víctima, explicó que “si Caviglia se hizo pasar o no, o aprovechó la oportunidad viendo que un UBER se retiraba y él justo llegaba al lugar y aprovechó la volada y la subió al auto, previo a preguntarle si era fulana de tal. Ella le dice sí. Él le pregunta: ¿vas a tal lugar? Y ella le dice sí. Esto es todo materia de investigación y corresponde a la entrevista que mantendrá con el fiscal con posterioridad a que se confeccione un informe que tiene que confeccionar la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito”.“He intervenido en numerosas causas que involucran a delitos contra la mujer y pocas veces he visto uno como este que, además, tenga pruebas. Es la evidencia que está en soporte digital, que por ahora es la que se viralizó. Esa información se va a peritar para verificar su autenticidad. Este video solo exhibe una pequeña parte de todo el recorrido, que fue durante una hora, en el cual ella gritó y pataleó. Cuando la lleva al Parque y vuelven, cuando van regresando, y paran en el semáforo de Laurencena y Ramírez, ella bajó un vidrio y las puertas estaban trabadas. Ella me dijo que le gritaba a un auto que estaba al lado, pero el señor del auto no le daba bolilla. Ella le pedía ayuda. Pediré registros fílmicos de esa zona”, dijo.Comentó que “el relato angustiante es cuando ella ya no da más y se le prende la idea de grabarlo. El señor siguió su recorrido. Todavía la causa no está caratulada. La confusión de la que habla Caviglia es que no se puede explicar absolutamente nada. Cuando ella logra que él pare el vehículo y logra escapar yendo al encuentro de su padre, había una garita de Policía y ahí mismo queda detenido. Acá no hay confusión” y resaltó: “no hay conocimiento previo entre este hombre y la joven. El celular de la joven será peritado, se sabrá a quiénes llamó y cuántos llamados hizo”.Por su parte, la panelista Analía Varela opinó: “hay una condena social, que más allá del resultado de la justicia después, existe. A la persona, si es culpable todo bien, pero si es inocente le queda de por vida. En nuestro país, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.“Entiendo la necesidad de información inmediata, pero hasta dónde esto no va en contra de un proceso judicial, de un juicio justo. Cada uno de nosotros debería revisar hasta dónde se engancha con ciertas cosas. Hablo de todos los casos en general”.“Las redes son maravillosas, porque es el único lugar donde mucha gente puede denunciar y mostrarse. El tema es lo que cada uno de nosotros, desde su propia responsabilidad y siendo muy consciente, hace con eso”, opinó.“Como periodista policial yo me voy a parar en el medio, no porque quiera defender a alguien o desacreditar la denuncia, la denuncia es real y la está investigando el fiscal Oscar Soko, que ha dispuesto que mañana viernes se designe el abogado defensor de Fernando Caviglia que será Miguel Cullen”, expresó Aragón.“Para el fiscal, se necesitan muchas medidas probatorias para confirmar los dichos por la denunciante (víctima), de esa manera necesita un encuentro con el fiscal para confirmar la denuncia y ampliarla, además se necesitan algunos datos vitales para sostener esa denuncia como oficios a la empresa Uber para darle más validez”, sumó.“Como mujer es tremendo, a todas se nos pone la piel de gallina escuchar los gritos de la víctima y la desesperación. Como espectadora del video el conductor (Caviglia) no tiene una actitud que acompañe de transparencia, de decir detengo el auto y la bajo, siendo que es una persona que está desesperada pidiendo bajarse y yo siempre me voy a poner del lado de la mujer que es víctima”, verbalizó.“Una persona muy cercana a mí, acá en Paraná vivió una misma situación con un remis y se tuvo que tirar literalmente del auto: era de noche y después se pudo fijar que el remis no estaba bien identificado y demás, pero puede pasar. Es una situación que a muchísimas mujeres nos da empatía con la victima porque consideramos que nos han pasado situaciones donde nos sentimos acosadas”, relató.“Si fue una confusión donde la chica se subió y le dijo vamos, pero la chica estaba a los gritos y la actitud que tuvo fue muy violenta con la chica”, añadió.“El termina reconociendo cuando dice yo mismo me confundí, a mí me espanta la impunidad con la que este señor sigue manejando el vehículo con una mujer desesperada, independientemente del contexto que él le quiera dar y cómo quiera justificarse ante la confusión”, expresó.“Las redes sociales son una herramienta que hacen que este tema no quede en el olvido, porque estamos hablando de un funcionario y hay mucho juego de poder y creo que la chica utilizó esa herramienta para que esto no quede en la nada”, aseveró Fuks.