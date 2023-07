Tenía un largo historial de infracciones el automovilista del sobrepaso indebido

Sociedad Realizó un sobrepaso con doble línea amarilla y le suspendieron la licencia

El largo historial de infracciones

¿Y el carné por puntos?

Lucio Leonel Ferez, el conductor a quien preventivamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Municipalidad de Córdoba le suspendieron la validez de su licencia de conducir por un sobrepaso temerario en el camino de las Altas Cumbres, registra otras 13 infracciones en rutas provinciales y nacionales y tres más dentro del ejido de la ciudad de Córdoba, en la última década y media.No fue establecido aún si Ferez era el conductor de la Jeep Compass que fue grabada en la peligrosa maniobra, a gran velocidad, en un sector del Camino de las Altas Cumbres señalizado con doble línea amarilla. Pero tanto la Nación como el municipio avanzaron en retirarle a este la validez de su licencia de conducir, emitida en el CPC de Monseñor Pablo Cabrera el 14 de enero de 2020 y con vigencia por cinco años.que evalúa ir a la Justicia para que se identifique al responsable y se investigue si este cometió una contravención o un delito y lo impute. “Se trata de una maniobra inadmisible que puso en riesgo la vida de otras personas. Es un incidente vial que pudo provocar una tragedia, por la inobservancia expresa de las normas”, explicó Rizzotti.“El responsable en cuestión pudo haber provocado una tragedia al realizar un sobrepaso indebido a gran velocidad. El video se conoció por una denuncia en las redes sociales, donde se ve al hombre, identificado como Lucio Ferez y con licencia radicada en la capital cordobesa, avanzar con su camioneta por el camino donde está claramente señalizado que se encuentra prohibido el sobrepaso –pese a los bocinazos de los otros conductores para alertar sobre el peligro–. Las imágenes son contundentes: por unos pocos segundos, no chocó de frente contra otro vehículo que venía por el carril contrario y que tuvo que correrse hacia la banquina para esquivarlo”, justificaron la medida que tomaron desde la ANSV.Generó mucha repercusión la decisión de la suspensión exprés de la validez de la licencia, pero si se puntea el historial de multas que tiene Ferez, lo sorprendente es que le hayan renovado el carné en ocasiones anteriores.El caso actualiza el debate que se hizo central tras el siniestro vial que protagonizó el ahora exlegislador Oscar González, también en el camino de las Altas Cumbres, que terminó con la muerte de la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes con graves heridas: cómo logran tener licencias de conducir conductores con múltiples infracciones graves en su historial.En el caso de González, el recurso habría sido obtener una licencia en el municipio de Las Tapias, no adherido al sistema del Registro Provincial de Accidentes de Tránsito (Repat). Ferez obtuvo su carné en una oficina de la Municipalidad de Córdoba, que por entonces aún no había adherido al Repat pero sí compartía datos con el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat). En el momento en que logró la renovación de su carné en el CPC Monseñor Pablo Cabrera, Lucio Ferez registraba cinco infracciones graves en rutas nacionales y provinciales, y al menos dos de relevancia en la ciudad de Córdoba: manejar y hablar por teléfono a la vez. Sin embargo, ninguna de estas faltas tenía sanciones adicionales a la multa con pérdida de puntos e inhabilitación para obtener una licencia para conducir.Los antecedentes registrados de infracciones de Ferez empiezan en 2010. En 2013 se registra la primera infracción grave, y este año, antes del episodio de las Altas Cumbres, ya tuvo una sanción menor: no llevar las luces bajas encendidas en la avenida de Circunvalación, en la ciudad de Córdoba.No respetar prioridad al peatón. El 17 de febrero de 2010 Lucio Ferez pagó voluntariamente una multa labrada por inspectores de tránsito de la Municipalidad de Córdoba, por no dar prioridad de paso al peatón.Exceso de velocidad. El 19 de mayo de 2013 Ferez fue multado por cometer una infracción de exceso de velocidad tipo 1 (conducir entre 111 y 135 kilómetros por hora) en la avenida de Circunvalación de Rosario (ruta nacional), en la provincia de Santa Fe.No usar cinturón de seguridad. El 17 de mayo de 2014 fue sancionado porque se detectó que los ocupantes que viajaban con él no tenían colocados “los correajes de seguridad reglamentarios” en la avenida de Circunvalación, en Córdoba Capital.Problemas con las luces. El 26 de noviembre de 2017, también en la Circunvalación de la ciudad de Córdoba, Ferez fue multado por no tener en correcto funcionamiento las luces de encendido obligatorio.Exceso de velocidad 2. El 9 de julio de 2018 fue multado por cometer otra vez un exceso de velocidad de tipo 1 en la avenida de Circunvalación de Rosario.Hablar por teléfono y conducir. El 7 de septiembre de 2018 fue multado por la Municipalidad de Córdoba por conducir usando de manera simultánea un teléfono celular. Ferez reconoció la falta e hizo un pago voluntario. En 2017 se le había labrado un acta por una infracción similar, que luego fue desestimada.Exceso de velocidad 3. El 3 de noviembre de 2018 fue multado por un exceso de velocidad en el rango de 111 a 135 kilómetros por hora en la ruta 36, a la altura del kilómetro 794.Hablar por teléfono y conducir 2. El 5 de diciembre de 2018 Ferez volvió a ser “enganchado” por inspectores de tránsito municipales manejando y hablando por su teléfono celular. Hizo pago voluntario.Exceso de velocidad 4. El 3 de febrero de 2019 fue multado por conducir con un exceso de velocidad tipo 1 en la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 15.Exceso de velocidad 5. El 6 de agosto de 2019 Ferez recibió otra multa por conducir con exceso de velocidad, también de tipo 1. Ocurrió en la ruta 36.Exceso de velocidad 6. El 31 de julio de 2020 fue multado por conducir a alta velocidad (tipo 1) en la avenida de Circunvalación, en Córdoba Capital.Problemas con las luces 2. El 3 de noviembre de 2020 fue sancionado por no llevar encendidas las luces bajas ni de posición en la Circunvalación capitalina.Exceso de velocidad 7. El 11 de marzo de 2021 fue multado por otro exceso de velocidad de tipo 1 en la ruta nacional 9.Exceso de velocidad 8. El 21 de abril de 2021 cometió su infracción más grave: un exceso de velocidad de tipo 2 (conducir por encima de los 136 kilómetros por hora y hasta 150 kilómetros por hora). Ocurrió en la ruta 36.Problemas con las luces 3. El 24 de abril de 2021 fue multado, también en ruta 36, por no llevar las luces bajas encendidas.Problemas con las luces 4. El 6 de febrero de este año fue sancionado con una infracción por no llevar las luces encendidas en la avenida de Circunvalación, en la ciudad de Córdoba.Desde hace más de una década Córdoba tiene en vigencia el sistema de scoring o carné por puntos, que prevé para algunas infracciones una sanción adicional a la multa: la pérdida de puntos. Todos los conductores ingresan al sistema con 20 puntos. Si cometen infracciones que le llevan a perder ese crédito, quedan inhabilitados para conducir por un año. Si, en cambio, en los dos años posteriores a perder puntos no reinciden en infracciones recuperan el crédito inicial.A pesar de tener múltiples antecedentes, Ferez logró la renovación de su carné con 20 puntos. ¿Cómo se explica? En una de sus primeras infracciones, en 2014, perdió cuatro puntos, pero como no volvió a tener multas hasta 2017 esa sanción se borró. Entre 2018 y 2019 tuvo cuatro excesos de velocidad, pero todos de tipo 1, que no prevén pérdida de puntos, sino sólo multas.Luego de renovar su licencia, Ferez sí perdió crédito: en 2020, cuatro puntos por luces apagadas en ruta, otros cuatro por un exceso de velocidad de tipo 2 (más de 135 kilómetros por hora en una ruta convencional) y otros ocho por repetir la falta con las luces bajas. Al día de hoy sigue habilitado, aunque apenas con cuatro puntos de los 20.El secretario de Desarrollo Metropolitano capitalino, Gabriel Bermúdez, dijo que ya se notificó a Ferez la medida provisoria de suspensión. “Vamos a recibir su descargo en los próximos días. En este caso, el titular registral siempre es el responsable de su vehículo, pero existe la posibilidad de que el hombre haya tenido una tarjeta azul que le permite conducir a un pariente; por eso la suspensión es transitoria en carácter preventivo”, explicó.Ahora, para revalidar su licencia se le realizará un examen de un conductor profesional, con exigencias vinculadas a su actitud psicológica al volante.Ferez fue contactado a los teléfonos y al correo electrónico que figuran en los registros oficiales, sin obtener respuesta.