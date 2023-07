La curiosa propuesta de un “carnicero ajedrecista” que desafía a sus clientes

Enrique Narciso Valdez, o “Quique” como lo conocen todos en Ensenada, provincia de Buenos Aires, lanzó una divertida propuesta y desafía a sus clientes con un importante premio. Quien logre vencerlo en una partida de ajedrez será el acreedor de dos kilos de asado.Este miércoles, publicó una foto en su estado de WhatsApp con el tablero listo para comenzar la partida y, a su lado, un corte de carne del día. "Quien quiera venir a jugar por dos kilos de asado, acá estamos. Horacio Cestino esquina San Martín", escribió debajo de la foto.Quique contó además que ya se siente listo para afrontar el desafío: "Me la banco", le dijo al sitio 0221.com.ar. Además agregó que la idea es divertirse y pasar su experiencia a otros, "porque considero que el ajedrez ayuda en todo sentido". "Si no ¿qué sería del mundo sin una estrategia?", se preguntó en esa línea.Quique es principiante en el juego, que comenzó a practicar de manera virtual, en 2021, durante la pandemia. Considera que el ajedrez le ha ayudado porque insta a “resolver sin quejarse. Había un montón de cosas en las que yo me consideraba quejón y el ajedrez, evidentemente, me ha ayudado. Ahora no me quejo tanto. Las cosas tienen solución y esta es la manera más efectiva de buscarla. Además es divertido”, aseguró-La idea de llevar un tablero de ajedrez a la carnicería le pareció divertida. Ahora, quienes se le animen a una partida, tendrán 5 minutos para pensar y resolver su jugada.El carnicero ajedrecista tiene 46 años y 28 de experiencia en el oficio. Con gran esfuerzo, logró abrir su primera carnicería en 2006, en la esquina de Irigoyen y Mitre, a la que le puso su nombre. En 2020 mudó el comercio a la esquina céntrica de Horacio Cestino y San Martín, y lo rebautizó con el nombre de "Carnicería Tradicional Quique" porque allí, explica, se trabaja como antes: las medias reses están a la vista -para que los clientes vean lo que compran-, los carniceros las despostan -en lugar de recibir las piezas cortadas, como en otras carnicerías-, y la limpieza y la buena atención son una prioridad.Su pasión por el juego de estrategia lo llevó a impulsar la reapertura del Círculo de Ajedrez ensenadense que desde fines de junio abre los lunes y miércoles para quienes quieran ir a jugar o "a charlar libremente, entretenerse y tomar unos mates", invita el carnicero. El objetivo es abrir tres veces por semana y dar clases para chicos, en lo posible gratuitas, para las cuales buscan profesor. Su máxima ambición es poder llevar el ajedrez a las escuelas de la ciudad.