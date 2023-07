Una joven argentina fue seleccionada entre las 50 mejores estudiantes del mundo

Una adolescente que cursa el quinto año en una escuela técnica de Misiones e impulsa un proyecto para disminuir la barrera de desinformación fue seleccionada como finalista del Global Student Prize 2023, un premio internacional que reconoce a los mejores estudiantes del mundo, y es la primera mujer argentina en llegar a esa instancia., que es alumna del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen y fue seleccionada entre 3.851 postulaciones de 122 países para ser finalista al premio que Chegg.org lanzó en alianza con Fundación Varkey hace tres años.Victoriay está integrada por 12 jóvenes de siete que trabajan en cuatro áreas: bienestar, logística, comunicación y financiamiento.En diálogo con, Victoria remarcó que "es un honor representar al país" en este premio que en esta tercera edición, y destacó el apoyo de docentes, familiares y amigos que "estuvieron ahí y aportaron su granito de arena para conformar hoy lo que es mi identidad"."En Innovaty una de las problemáticas principales que encontramos es la barrera de la desinformación. Esto hace referencia, por ejemplo, a que hay muchos chicos que no saben las oportunidades que hay, incluso a nivel nacional, para estudiar. Hay muchísimas becas que se dan y que, por no conocer, se las están perdiendo", remarcó la joven.La estudiante misionera dijo que “tenemos el slogan de inconformistas innovando en comunidad que hace un poco referencia a que muchas veces, en nuestro entorno, tanto jóvenes como adultos solemos ver problemáticas que llevan a quejas o a conversaciones de ese estilo, pero es muy difícil que pase a la acción; entonces nosotros lo que planteamos es que si encontramos problemáticas en nuestro entorno, decidimos innovar en la comunidad para solucionarlas”.Desde la Fundación Varkey indicaron que “el premio, en su tercera edición, está dirigido a estudiantes que tengan al menos 16 años, que estén inscriptos en una institución académica o en un programa de formación y reconoce los logros extraordinarios de jóvenes que estén alcanzando un impacto real en la vida de sus compañeros y en la sociedad en general”.En cuanto a Victoria, señalaron que “actualmente se encuentra cursando quinto año en el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen con la orientación de Maestro Mayor de Obras y busca la oportunidad de devolver a su comunidad algo de todo lo que ha recibido”.. Con sólo 9 años, junto a una compañera de clase, inició GuVic cuyo objetivo era crear cuentos para niños, promoviendo lectura y valores. Luego, participó de la Escuela de Robótica presentando un proyecto para mejorar la calidad del sueño a través de una almohada con distintas funciones.Con 12 años, formó parte del equipo de ciencias de Infinito por Descubrir, donde desarrolló un proyecto de investigación llamado “el mundo en una Gota” y su objeto de estudio eran los ecosistemas de los ríos locales: “Iba a la costanera y a las lagunas y luego me llevaba las muestras para analizar con microscopio. Quería saber todo, incluso llevé la saliva de mi perrito Washington”, recordó.Victoria dio su primer discurso en el Parlamento Juvenil a los 15 años y más tarde fue seleccionada para participar del programa “Jóvenes Embajadores 2022”, una iniciativa de desarrollo de liderazgo centrado en el compromiso cívico, organizado por la Embajada de los Estados Unidos, que permite a estudiantes destacados de nivel secundario viajar por tres semanas a distintas ciudades de ese país.Desde 2021 participa de diversas instancias del Modelo de Naciones Unidas, en el que obtuvo junto a un compañero el primer puesto provincial y tres menciones de honor- y ahora se prepara para viajar a Dubái para asistir al programa “Change the World Model United Nations”, del que participarán cientos de estudiantes de todo el mundo para debatir las principales cuestiones de la agenda política internacional. “Si bien tenemos cubierto con una beca, los gastos de avión no, entonces con mi comunidad educativa seguimos juntando fondos para cubrir los pasajes”, contó la estudiante.Victoria reconoció que la nominación al Global Prize tuvo en cuenta las actividades realizadas en el pasado, el desempeño escolar y las actividades como “ciudadano global”.Tras la nominación de los 50 finalistas, se espera que en agosto se anuncien los diez estudiantes que pasarán a la instancia definitoria.El ganador del año pasado fue Igor Klymenko, un estudiante de 17 años de Kyiv (Ucrania) que se trasladó a las afueras al comienzo de la invasión rusa para terminar su último año de secundaria. Refugiado en el sótano de su nueva casa, Igor completó sus estudios mientras perfeccionaba un dron detector de minas en el que había estado trabajando durante ocho años.