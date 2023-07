Empieza a subir la temperatura y se acerca el calorcito: hasta cuándo durará

De alerta por frío a máximas de casi 30 grados

La presencia de viento del sector norte, de moderada a fuerte intensidad, generará un importante incremento en las marcas térmicas desde hoy y hasta el final de la semana.Para esta jornada se anuncia en Entre Ríos parcialmente nublado y humedad en aumento. Durante el día, nubosidad en paulatina disminución con temperaturas que presentarán un notorio ascenso, dado queLos registros térmicos aumentarán de manera muy significativa en un período de tiempo muy corto. Sólo la influencia del viento del sector norte será el responsable de generar dicho incremento, ya que la radiación solar no será demasiado significativa por dos motivos, debido a la época del año y dado que se espera bastante nubosidad durante las próximas jornadas.. Sin embargo, el fenómeno más notorio que dará inicio en esa jornada serán losEl sábado persistirán los vientos intensos y estará todavía más “caluroso”, con registros que llegarían a los 28 grados y que incluso podrían aproximarse más a los 30 en el norte entrerriano., aunque, por el momento no se anuncian lluvias de importancia.“El sistema de alta presión se comenzó a desplazar hacia el océano Atlántico dejando lugar al avance de fuertes vientos del sector norte que provocará que la circulación de aire cambie" y generará un aumento en las marcas térmicas, detalló la vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Cindy Fernández."Ingresa mucho viento del norte, de hecho, hay alertas por viento del norte en varias provincias", apuntó la especialista, y agregó que se trata de "aire más cálido" y que "esta situación se va a mantener casi sin cambio durante varios días"."Vamos a tener varios días seguidos con vientos del norte y el aire cálido llegando incluso hasta parte norte de la Patagonia, por ende, las temperaturas van a ir subiendo ya que se combina con varios días de buen tiempo y cielo despejado".En consecuencia, "las temperaturas van a aumentar rápido y vamos a estar llegando -sobre todo el viernes y el sábado, que es cuando se va a estar dando el pico máximo de temperatura- a valores que en el centro del país van a rondar entre los 25 y 29 grados", agregó Fernández.Esta situación provocará, también, aumentos en las marcas térmicas en el norte de la Patagonia con máximas estimadas en 16 grados y en el noreste argentino con temperaturas de 35 grados en Formosa, parte de Salta, el norte del Chaco y de Santiago del Estero, y 32 grados en varias ciudades correntinas.Las condiciones meteorológicas indican que, es decir, mañanas frescas y tardes más cálidas, detalló la especialista.Fernández remarcó que estas situaciones "no son atípicas, hemos tenido situaciones similares prácticamente todos los inviernos, no es raro que tengamos cambios marcados de temperatura".Por otro lado, la especialista remarcó que "en los últimos años, hay una clara tendencia a que las temperaturas estén por encima del promedio" y que estas situaciones son consecuencia "del cambio climático que, entre otras cosas, provoca estos tipos de incrementos".o es posible que alcancen valores cada vez más altos", sentenció la meteoróloga.En este sentido, ejemplificó que "cada vez son menos frecuentes las heladas. La última vez que se registraron temperaturas bajo cero en la Ciudad de Buenos Aires fue en 2011, hace trece años", y remarcó que una de las consecuencias directas del cambio climático es el aumento de temperatura., agregó.A principios de junio, el SMN emitió un informe que rige para los tres meses siguientes en el que advirtió que hay una "mayor probabilidad" de que se registren, en promedio, temperaturas superiores a las normales en las regiones del Noroeste (NOA), Cuyo, Litoral y el este de Buenos Aires.En tanto, en las provincias de Córdoba y La Pampa, el oeste de Santa Fe y oeste de Buenos Aires se prevén valores normales o superiores a los normales.