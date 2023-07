El fanatismo de un joven brasilero por un jugador de Patronato

En el marco de la estadía del Patronato en Río de Janeiro para enfrentar al equipo brasileño Botafogo, se vivió un emotivo encuentro que demostró cómo el fútbol trasciende fronteras.



Cecilia, quien estaba de vacaciones en la ciudad, se acercó al hotel donde se hospedaba el equipo argentino y se encontró con una conmovedora historia. Un joven brasileño de 16 años, ferviente seguidor de Jorge Chamorro, esperaba desde tempranas horas con un cartel para conocer a su ídolo.



En diálogo con Elonce, Cecilia relató: "Estaba en una playa cercana al hotel y me acerqué para saludar a un amigo, y este chico estaba sentado en el hall del hotel con un afiche". Al conversar con el joven en portugués, descubrió que él había estado esperando desde las 7 de la mañana y le había escrito al jugador.



El adolescente, apasionado fanático de Chamorro, seguía al futbolista por YouTube e Instagram, y el lunes pasado había cumplido 16 años. "También nos contó que había dejado la escuela para trabajar y cuidar a su hermana menor, y que había viajado dos horas en colectivo para llegar al hotel", detalló Cecilia.



Conmovida por la situación, Cecilia expresó: "Me impactó mucho ver a este chico tan fanático de un jugador que ni siquiera es de su país. Él me decía que veía sus videos y que lo acompañaba". Ante la posibilidad de que el Patronato jugara en São Paulo, el joven manifestó su disposición para viajar hasta allí.



Ante esta conmovedora situación, Cecilia y el equipo de Patronato decidieron gestionarle una entrada al estadio para que pudiera ver el partido. La gestión tuvo éxito, y el joven hincha tuvo la oportunidad de presenciar el partido.