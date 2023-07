Médico salvó la vida de turista en pleno vuelo: le hizo RCP más de una hora

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Ocurrió la madrugada de este martes en un avión de la empresa KLM que venía de Ámsterdam y con destino final al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Fue en medio del vuelo y mientras el avión atravesaba el Océano Atlántico que los pasajeros notaron que algo ocurría con la turista holandesa y comenzaron a pedir ayuda.



"No tenía pulso", contó Jonatan Mareco, de 36 años al sitio 0221. Según relató, comenzó a asistir a la víctima y la realizó maniobras de RCP. “La mujer no tenía pulso y con lo que teníamos en el avión se hicieron los procedimientos médicos de mantener la vía aérea permeable y ver que no tuviera hipoglucemia”, explicó.



Al ser consultado sobre los problemas que afrontó, el profesional señaló que solo tuvo dos tubos de oxígeno para asistir a la mujer y que además debió intentar comunicarse con su esposo que hablaba neerlandés. “Fue terrible porque no sabíamos dónde estaban las cosas, la barrera idiomática, el poco espacio para trabajar, con turbulencia y la gente aglomerada alrededor tratando de mirar”, detalló. “Viajaban muchos holandeses, el idioma es difícil de entender y en principio era todo caótico”, sumó.



“Con la médica de Chaco usamos el botiquín del avión y el dispositivo de RCP. El avión cumplió con lo básico, aunque ocurrió todo en un marco precario y de poco espacio", sostuvo.



Una hora y media después se pudo aterrizar y la paciente de 40 años fue trasladada a un hospital en San Pablo: “De la aerolínea quedaron en contactarse pero no supe más nada”.