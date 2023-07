Realizó un sobrepaso con doble línea amarilla y le suspendieron la licencia

#Córdoba | Conductor suspendido por realizar un sobrepaso prohibido que pudo provocar una tragedia.https://t.co/eYPeP04tXx pic.twitter.com/MJqrgjMC3r — Seguridad Vial (@InfoSegVial) July 18, 2023

Canal de denuncias para hechos de violencia vial



La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte- y las autoridades de la ciudad de Córdoba suspendieron de manera conjunta a un conductor temerario. El responsable en cuestión pudo haber provocado una tragedia al realizar un sobrepaso indebido a gran velocidad y en un camino señalizado con doble línea amarilla. Ocurrió en los últimos días en el Camino de las Altas Cumbres y fue filmado por otro conductor que venía detrás suyo.El video se conoció por una denuncia en las redes sociales, donde se ve al hombre, identificado como Lucio Ferez y con licencia radicada en la capital cordobesa, avanzar con su camioneta por el camino donde está claramente señalizado que se encuentra prohibido el sobrepaso, pese a los bocinazos de los otros conductores alertando el peligro. Las imágenes son contundentes: por unos pocos segundos no colisionó de frente contra otro vehículo que venía por el carril contrario y que tuvo que correrse hacia la banquina para esquivarlo.Al respecto, el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, explicó: “Desde el comienzo de la gestión hemos suspendido cientos de licencias. Esta medida, y muchas otras, han hecho que la siniestralidad fatal bajara un 25% desde 2018. No vamos a parar. Hasta el último día machacaremos que manejar no es un derecho sino una responsabilidad”.Por su parte, el secretario de Desarrollo Metropolitano de la ciudad de Córdoba, Gabriel Bermúdez, remarcó: "La ciudad de Córdoba desarrolla diversas políticas públicas en pos de la baja de los índices de siniestralidad vial, y siguiendo esos lineamientos acompañamos en este caso a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la suspensión transitoria de la licencia de este conductor en nuestra jurisdicción, que ha sido responsable de una maniobra temeraria que pudo haber desencadenado una tragedia".Ahora, al conductor temerario se le suspendió su licencia de conducir y deberá ser reevaluado estrictamente para determinar si está en condiciones de conducir un vehículo en la vía pública.Para denunciar hechos de violencia vial, la ANSV habilitó la, donde los ciudadanos pueden realizar su denuncia enviando el material que graben identificando al responsable. También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV -InfoSegVial- y/o por correo electrónico: comunicacion@seguridadvial.gob.ar La sanción surge a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.