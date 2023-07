Habló el árbitro golpeado por el jugador que se mató: "buscaba una disculpa”

Policiales Encontraron muerto a futbolista amateur que agredió brutalmente a un árbitro

Cristian Paniagua, el árbitro que fue golpeado por el jugador amateur Willian Tapon, aseguró que nunca "buscó plata" por parte del joven que decidió quitarse la vida tras la viralización del hecho y, lamentó la decisión drástica que tomó."Vi que estaban tomando cerveza afuera de la cancha. Le saco la roja al siete. Me tira un cabezazo, me voy para atrás. Nunca veo a William que viene. Me pega unas piñas, me caigo y antes de poder levantarme me pega una patada en la cabeza. Me desperté yendo para el hospital", detalló sobre lo sucedido.