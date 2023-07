Ambientalistas de Rosario denuncian "fiestas ilegales" en los humedales

Agrupaciones ecologistas y socioambientales denunciaron hoy en Rosario que entre el 14 y 15 de julio se llevaron a cabo "fiestas masivas e ilegales" en pleno ecosistema del humedal sobre "un área natural protegida donde no están autorizados bares ni discotecas".Entre los denunciantes se encuentran las agrupaciones ambientalistas Taller Ecologista, El Paraná No Se Toca, Multisectorial Humedales, Somos Humedal Victoria, Salvemos los Humedales Villa Constitución, Los Benitos EcoCamping y Reserva.Esas organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil, vienen apoyando "el proceso de ordenamiento territorial y el Plan de Manejo de la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria", según informaron los ecologistas a Télam."Denunciamos públicamente que el viernes 14 y sábado 15 de julio se llevaron a cabo fiestas masivas e ilegales en pleno ecosistema de humedal, sobre un área natural protegida en cuyo territorio no están autorizados ni bares ni discotecas", subrayaron.Luego precisaron que el evento clandestino "se realizó a escasos metros del peaje, en el terreno del empresario ganadero rosarino Enzo Vignale, predio que intentan dar a conocer con el nombre de Wakeland".Tras denunciar que "no es la primera vez que se realizan fiestas multitudinarias ilegales" en el lugar, dicen que la convocatoria a las "fiestas clandestinas" se realizó por redes sociales.Luego aclararon que "si bien el hecho ocurrió en tierras entrerrianas, la publicidad estuvo dirigida principalmente a Rosario, ya que en las redes sociales del evento se incitó a dejar las calles vacías de la ciudad y sobrevivir en el fiestón a 10 minutos de la ciudad".Por último, señalaron que "esta situación es ejemplo claro de las razones que impulsan la férrea oposición de ciertos grupos a la aprobación del Plan de Manejo de la Reserva: seguir haciendo lo que plazca en un territorio sin orden ni control".